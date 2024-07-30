家家有禮：仲夏運動營體驗芬蘭木棋地壺

此外，商場在本周六及日（8月3、4日）也準備了運動體驗活動「新興運動全接觸」，讓小朋友在專業教練的指導下，體驗芬蘭木棋及地壺等新興運動。會員憑2000積分或以即日消費滿$300，即可參加。此外，在活動推廣期間，會員以電子消費滿$500，即可換領「新地商場×Chocotoy 環保餐墊餐具套裝」一套；以電子貨幣購物滿$100，也可以獲得電子印花，憑指定數量可換領電子優惠券及賺取Point Dollar。

◆INFO

元朗廣場「仲夏運動營」主題佈置

日期︰即日至9月1日

時間︰上午7:00至晚上11:00

地點︰元朗廣場中庭

查詢︰2474 3828

■元朗廣場送千代結極尚柚子酒、Doma製冷冰敷小風扇及Chocotoy環保餐墊餐具套裝

元朗廣場送出千代結極尚柚子酒（720ml）、Doma製冷冰敷小風扇及Chocotoy環保餐墊餐具套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可得上述禮品各1份（圖2）。有興趣的讀者請於8月6日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：商場內的「灌籃走馬燈」考驗小朋友什麼能力和技巧？

[Happy PaMa 教得樂 第512期]