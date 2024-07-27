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副刊
Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：一齊參加Kakao Friends萌爆運動會

【明報專訊】今年夏天，韓國代表Kakao Friends化身為運動健兒，參與在置富Malls旗下4大商場中舉行的「Sport Mania萌爆健兒運動會」。其中，身為Kakao Friends新星的「春植」，被Kakao Friends一眾元祖級人馬銳意培育成為體壇巨星，將在馬鞍山廣場的「Kakao Friends至萌奪標田徑場」大展身手。小朋友不僅可以近距離與5米高的春植獎盃合照，更可參與互動遊戲「萌動跨欄飛人」，只要於facebook及IG追蹤置富Malls即可參加。

來到+WOO嘉湖的「萌動劍擊體操館」，小朋友可以欣賞Apeach的體操表演，旁邊的Ryan及春植則在平衡木上做出高難度舞蹈動作；而在置富都會的「Swim-萌激鬥水運會」則有水上項目訓練，Kakao Friends成員在學習正確及優美的泳姿；最後，他們到置富第一城來一場「網球乒乓大萌鬥」，小朋友也可以加入，切磋球技！

◆INFO

置富Malls×Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會

日期︰即日至10月20日

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

整理：陳真紀、顏燕雯

■置富Malls送Kakao Friends至萌春植毛巾斗篷及夏日出遊水樽連袋

置富Malls送出Kakao Friends至萌春植毛巾斗篷及夏日出遊水樽連袋予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可得上述禮品各1份（圖2）。有興趣的讀者請於8月6日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：一班Kakao Friends元祖級人馬銳意培育誰成為體壇巨星？

[Happy PaMa 教得樂 第512期]

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