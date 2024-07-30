專家意見：孩子怎看輸贏 取決父母態度

享受過程 失敗中學習

他指出，小朋友的滿足感很多時來自別人及父母的認同，當贏了或得第一時，別人的稱讚和認同會令他們很開心，但如結果與期望有落差，家長又第一時間跟孩子檢討，像說「你不應這麼那麼做……」，無形中向孩子灌輸了「一定要贏」的信息，那麼小朋友下次便只想要贏，享受不到比賽或遊戲的過程。

「舉個例子，有一次我和女兒玩爭櫈仔，她爭不到卻哈哈大笑，為什麼？因為我會抱着她，說她剛才玩得很好，讓她覺得整個遊戲最好玩是過程，而不是結果。若我質問她為何剛才走得那麼慢？為何爭不到櫈仔？她可能以後都不想玩了。」黎俊業提醒家長，別忘記孩子學一樣事物或玩遊戲時的初心，不過是想他們享受當中過程，或學會堅持、體育精神，從失敗中學習等，「只要你這樣想，孩子也不會把重點放在輸贏之上，繼而就會懂得享受練習或遊戲的過程了」。

[Happy PaMa 教得樂 第512期]