明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

名將之後港籃新星 勝負平常事 最重要有品

【明報專訊】足球、籃球同樣技術了得的林裕殷（Natalie），曾是香港U12女子足球隊、公民女子足球隊及南華女子（青年）籃球隊成員。兩年前她與家人移居英國，不過為了籃球夢，上月剛於當地考完A-level便回港，跟隨港隊到深圳福田參加FIBA女子U18籃球亞洲盃。港隊最終以第5名完成賽事，Natalie更在比賽中奪得全場最高21分，表現非常出色。

「輸波、失望，也是動力」

今年18歲的Natalie，自8歲開始參與學界及球會比賽，落場經驗豐富，早已看透「勝負乃兵家常事」的道理。「輸波、失望，其實也是一種動力，鼓勵你下次做得更好。而且教練一般只會着重你的表現，而不是贏或輸，所以毋須把勝負看得太重要。」

Natalie媽媽是香港前女足代表隊員高翠鳳（Ella），爸爸是香港前籃球代表隊員林俊威，兩種球類既講求團隊合作，也容易爆發口角和碰撞。他們從小教導女兒要沉着應對，更要明白比賽最重要是「有品」。Ella說：「不用理會別人出什麼茅招、說什麼嘲諷的話，只要你憑努力贏了，那就是最好的應對。」她亦叮囑女兒，即使隊友失誤，也千萬別做一些厭惡或嫌棄的表情，最多留在賽後討論。試想想若隊友這樣對你，你每次接波也有壓力，那就難以發揮理想的表現。所以Natalie比賽時把情緒管理做得很好，即使發怒，通常都因自己做得不夠好，「我會把怒火留在心中，回家後才跟爸爸傾吐」。

運動員生涯短 需學業先行

雖然女兒運動表現出色，但Ella深知運動員生涯短暫，所以一直規定女兒要以學業先行，「如果只做運動員而沒有學歷，將來不能打波時，可以做什麼？所以一早向她講明一定要完成大學課程」。暑假後，Natalie便會回英國升讀大學，目標是入讀心理學系，同時參加BUCS（英國大學及學院體育聯賽）。她本來在去年有機會出戰WBBL聯賽，但因簽證問題未能成事。她希望在大學畢業後再續前緣，挑戰這個英國最高級別女子籃球聯賽。

[Happy PaMa 教得樂 第512期]

上 / 下一篇新聞