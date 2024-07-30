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Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

運動家族：單車教練虎父無犬女 小車神大膽訂目標 全力以赴

【明報專訊】巴黎奧運對運動迷來說，這是四年一度的盛事；對父母來說，也是非常寶貴的一課，可藉着運動員的堅毅和背後所付出的努力，教曉孩子什麼是體育精神。

兩對熱愛運動的香港父母，同樣透過身教和運動，教孩子如何突破自我，挑戰自己，最重要是如何面對得失輸贏。以下兩個年輕運動員的故事，或者能給家長們一點啟發。

文︰顏燕雯

在32℃高溫下，12歲的溫守言穿上單車褲、戴上頭盔，正在大埔歷奇單車會的戶外練習場騎着山地車，練習躲避障礙物技巧。當在場攝影師和記者汗流浹背時，守言仍是那麼專注，臉上更不時流露出愉快的表情，可見她是何等熱愛這運動。「我喜歡騎單車時風迎面吹來的感覺。」守言說，她曾在39℃的暑熱及暴雨下練習，「因為比賽時有可能遇到這些天氣，所以我更想在這些環境中練習如何適應，同時也不想躲懶，快些練完便可以快些回家休息」。

趁下雨加操 學應對突發狀况

守言年紀輕輕便擁有堅毅的運動員質素，或多或少受其父溫雋黌（Jonathan）影響。Jonathan是中國香港單車總會二級教練，亦是大埔歷奇單車會總教練，平日主要教小朋友踩平衡車和越野單車，女兒一出生便與單車結下不解緣。守言9歲時已參加山地車比賽，今年5月出戰全國青少年U系列山地自行車冠軍賽南京浦口站，獲得女子丙組季軍。

由於山地車比賽時，家長和教練只能在起點和終點等候，在大約1小時的賽程中，小運動員全靠自己完成，即使遇到突發狀况都要懂得應對，「有次練習遇上大雨，我跟女兒說，反正都淋濕了，不如把握機會在濕地上練習，如真正比賽時遇到類似情形，也不會方寸大亂」，Jonathan說。

「炒車」可以哭 最緊要冷靜處理

小朋友學單車少不免會跌倒，守言小時候也曾因「炒車」而攤在地上扭計，嚷着要爸爸抱。Jonathan那一刻沒有責罵，或叫女兒快點起來，而是陪她一起「碌地」，後來兩父女一同笑了，更玩起騎牛牛來。「我明白小朋友炒車時會很驚慌，叫他們立即冷靜很困難，我做這動作是想她明白炒車其實沒什麼大不了，你可以哭、可以深呼吸；最重要是學懂怎樣處理，包括檢查自己哪裏受傷了，或者單車有沒有損壞，如果都沒有，那便可以繼續，如果有問題便要求救。」

女兒賽前壓力大 設法分散注意

守言自2歲起便參加平衡車比賽，9歲開始參加山地車比賽。Jonathan讓女兒多參賽，希望她熟習比賽流程，明白訂立目標、堅持及全力以赴的重要。而作為小小運動員，守言對自己也有一定要求，常把目標訂得很高，每次都想拿第一。可惜第一名只有一個，得到固然開心，輸了卻會感到不忿，「如我只得第二會不開心，因為覺得自己做不到，於是想下次做得更好」。Jonathan從不阻止女兒把目標訂得多高多遠，反而鼓勵她大膽去想。「運動員就是要有好勝心，才會不斷推動自己。就算她說要做世界冠軍，我都會與她分析當中要付出幾多，路又要怎樣走等。不過有時她會給自己太大壓力，在比賽前會肚痛、頭痛，情緒起伏又大，那時我便會想方法避免她鑽牛角尖，如在別人熱身的時間帶她到比賽場地逛逛，跟別人打招呼，讓她放鬆心情，以及明白比賽不過是一個過程，未知成績時，想太多也沒有意思。」

[Happy PaMa 教得樂 第512期]

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