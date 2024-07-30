拮手指驗乳酸 運動員煉成超班氣袋

挪威「氣袋」捧紅乳酸閾值訓練

近年運動界關注的乳酸閾值（lactate threshold）訓練法，原來並非新鮮事，香港中文大學體育運動科學系助理教授潘梓竣（Eric）說早於1970年代已經出現，不過近年廣受挪威選手採用，當中Jakob Ingebrigtsen更在上屆奧運男子1500米賽跑以破奧運紀錄成績奪金，令乳酸閾值訓練重新成為熱話。

「簡單來說，乳酸閾值是指體內開始累積乳酸的門檻，是體能水平的重要指標。當運動強度較低，乳酸產生的速度較慢，身體可以透過新陳代謝排除，防止乳酸在體內和血液中累積。」而隨着運動強度提升，無氧（anaerobic）能量系統的參與度亦會增加，身體開始進入疲勞狀態，體內和血液中的乳酸濃度明顯上升。他強調乳酸並非引致身體疲勞的元兇，「近二三十年已有不少研究證實，肌肉收縮時會通過水解作用（ATP hydrolysis）將三磷酸腺苷（ATP）轉化為能量，過程中產生的氫離子（H+）及其他物質，才是引致疲勞元兇，而乳酸只是剛好會同時出現的物質」。不過，當體內的乳酸濃度高，氫離子的數量亦肯定不會少。由於量度運動員血液中乳酸濃度的方法比較可行，因此它便可作為疲勞度的指標（indicator）。

乳酸濃度維持LT1與LT2間

Eric指乳酸濃度雖然會隨運動強度上升，但比例卻非固定，「乳酸濃度會在兩個特定強度位置出現明顯轉折，分別是2.0mmol/L和4.0mmol/L」，分別稱為「第一乳酸閾值/有氧門檻」（LT1）和「第二乳酸閾值/無氧門檻」（LT2），而有效的乳酸閾值訓練，一般是將乳酸濃度維持在兩者之間。Eric解釋，如低於LT1閾值（＜2.0mmol/L），對提升運動員的持久力沒有太大幫助，多數用於恢復訓練之上；相反如超過LT2閾值（＞4.0mmol/L），則主要用於訓練爆發力，如高強度間歇訓練（HIIT）等，但運動員會更疲勞，訓練後需要更長時間回復體力，否則受傷風險大增。

提升緩衝疲勞能力

乳酸閾值訓練的目的，是希望提升運動員身體緩衝疲勞物質的能力。Eric說訓練方法是以介乎兩個閾值之間的配速，連續跑20至40分鐘，經過一段時間訓練後便能延緩疲勞出現。反映在運動表現上，「如果跑手在同一乳酸閾值下能以高於其他跑手的配速跑，便代表他的體能較有優勢，LT1、LT2閾值在持久力上的分別是，前者相當於跑手在該數值下能夠持續跑約3.5小時，後者則可持續跑1小時，之後乳酸值便會快速上升」。所以如果跑全長42.125公里的馬拉松賽事，跑手便有需要以低於LT2閾值的速度跑步，才可維持連續跑兩小時以上。

長跑三鐵足球籃球合用

乳酸閾值訓練成效看似顯著，但Eric說並非所有運動員都需要。一般來說，愈需要持久力的運動如長跑、三項鐵人，又或在比賽過程中需要重複衝刺的運動如足球、籃球等，乳酸閾值訓練效果才會顯著；換轉是短跑、舉重等毋須持久耐力的運動項目，乳酸閾值的參考價值便不太大。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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