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人生下半場

健康

姿治通鑑：跌倒撐地 手腕「三角位」撕裂

【明報專訊】無論男女老幼，健康與否，都有可能不慎跌倒。正常反應是以手掌撐地，年輕人未必輕易骨折，但除了皮外傷，手腕也會有點痛，通常以為是小事，不久就會復元；但如過了一段時間仍手腕痛，就可能是手腕三角纖維軟骨（triangular fibrocartilage complex，簡稱TFCC）撕裂了。

TFCC是由韌帶及纖維軟骨所組成的三角軟骨複合體，位於手腕關節尺側（尾指側）及腕骨之間（見圖），主要功能有3個：一、連接前臂與腕關節；二、為腕關節的靈活轉動提供緩衝和支撐；三、當旋轉前臂和手腕時，保持遠端橈尺關節穩定。

TFCC受傷主要分兩大類——急性創傷和慢性退化。急性創傷正如前言，跌倒時以手撐地，手腕瞬間承受體重壓力，因而壓傷TFCC；另外，羽毛球、乒乓球等拍類運動，運動員可能因為迅速轉動手腕，過度牽拉TFCC而受傷；至於慢性退化，可能是工作上需要反覆使用手腕抓握和提起重物，或本身手腕先天結構異常，使腕關節空間較窄，日積月累下造成磨蝕。

錯過3個月黃金治療期 活動永久受限

TFCC受傷常見徵狀，包括轉動前臂或手腕往尺側（近尾指）屈曲，例如是吃飯時拿筷子、轉動門把手等動作，會引發手腕尺側疼痛。另外，亦會不時感覺手腕僵硬不穩、手握力下降等。如果出現以上情况，建議盡快求醫。由於韌帶與軟骨結構無法被X光顯影，臨牀上常有延遲診斷與治療TFCC受傷的案例。一旦錯過3個月黃金治療期，容易有永久後遺症，包括手腕活動角度受限，疼痛無力或創傷後關節炎等。醫生診斷後，一般會轉介物理治療師，根據病人情况以儀器止痛，控制炎症和腫脹，有需要時亦會建議病人佩戴護腕固定手腕關節，亦會在不同階段施以手法治療、指導手腕關節復康運動等。

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務，以及水中物理治療課程，詳請可瀏灠bit.ly/ymca_tfcc或致電2743 1702查詢。

文：王凱婷

（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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相關字詞﹕香港中華基督教青年會 跌倒 健康 物理治療 手腕 手腕痛 姿治通鑑

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