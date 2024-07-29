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健康

俠醫仁心：我心中的好醫生

【明報專訊】醫學院若要培育出優秀的醫學人才，必須擁有和堅持基礎教育理念，其中最重要的是醫學院怎樣定義「好醫生」？「好醫生」是考試的長勝將軍、課外活動的活躍領袖，還是要「琴棋書畫」樣樣精通？

我小時候不明白當醫生的爸爸，為什麼每天都是西裝恤衫領帶；當醫學生時亦經常思考書本學問以外好醫生的「元素」。新一代醫生因預防交叉感染而放下西裝領帶，換上scrub（scrub suit，手術服的簡稱）的同時也要保持專業形象，沒有白袍的外表下更要着重與病人的溝通和同理心。

21世紀要當一個「好醫生」實在不易，現代社會以目標為本，工作着重價值、風險管理、效率和回報。我相信生命無價，醫學護理工作的「回報」超越金錢所能計算，能幫助病者和家人渡過疾病困苦是醫護最大的滿足。

行醫者多半都有一種「使命感」，然而「從井以救人」卻極為不智。醫生不需亦不應犧牲自己所有時間和精力去照顧病人，但適度付出卻是達到良好醫療水準的必要條件。

我當初級醫生時，每3至4晚便有1晚通宵，分秒為無數急症病人作出重要抉擇，1個月大概要犧牲7至8晚睡眠時間和承受巨大壓力。年輕時不覺辛苦，因為每個病者的個案都重要，也是最好學習的機會。面對愈多病人，經驗累積愈多愈快，往後照顧患者也可以給予更適切的治療，自己也因治好病人而感到滿足。

醫德比知識更重要。醫學博大精深，行醫者需達到一定的專業水準。年輕醫生一般要用上8至10年才能掌握行醫的基礎。行醫日子愈久，愈發現醫德的培育重於知識和技術的傳授。中大醫學院致力培育「妙手仁心且謙遜」的醫生，只因學海無涯 ，醫學創新一日千里。21世紀醫生擁有比上世紀更精準的診斷和治療技術，甚至能預測不同種類疾病風險，但面對無常生命和頑強疾病，再有智慧的醫生也只能謙卑。

預測患病風險恐引發焦慮

不久將來，醫生將能利用基因和蛋白質組學（omics）預測患病風險，若一個30多歲年輕人通過基因預測得知，他一生中有百分之四十患癌風險，試想生活會出現怎樣的變化？他會否日夜擔心自己患癌而引發焦慮？醫生建議的解決方法又會不會是每半年全身檢查一次？須知全身檢查有着醫學診斷以外的經濟效益，在風險管理和防衛性醫療（defensive medicine）的前提下，醫生為避免自身「漏診」風險，方法就是建議恆常檢查。雖然非侵入性檢查簡單，但一般人在每次檢查前數月已經開始擔心檢查結果，久而久之又會否引發焦慮症？

生活在21世紀比百多年前舒適安穩，但人們對「長命千歲」的追求卻像「空中樓閣」，過多和過高的要求反變成生活的無形壓力。面對複雜的醫患關係，醫學院更有迫切需要培育出才德兼備的「好醫生」去應對。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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[健康]

相關字詞﹕醫科生 趙偉仁 中大醫學院院長 中大醫學院 健康 俠醫仁心

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