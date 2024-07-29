 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

素食抗炎增肌 無礙運動表現

【明報專訊】素食減碳成為潮流，今屆巴黎奧運的選手村餐廳，菜單選項中60%是素食，80%取自法國本地食材。奧運競技是高水平運動較量，運動員不吃肉，會否影響表現？

素食以五穀、蔬菜和水果等植物及其製品作為主要食糧。不少人認為，大魚大肉才能提供足夠體力，尤其是熱量消耗量極大的運動員，應是無肉不歡。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，這是一種誤解，人體所需能量，主要包括碳水化合物、脂肪及蛋白質；無論素食與否，只要懂得從飲食中攝取足夠和均衡營養，就足夠應付高強度運動。

脂肪不足 易「撞牆」疲勞抽筋

根據香港體育學院的運動營養指引，碳水化合物應提供佔總能量55%至60%、蛋白質佔12%至15%，脂肪佔25%至30%，缺一不可。雷雄德表示，不少業餘運動人士只專注操肌或減磅，並誤解脂肪只會致肥，忽略不夠碳水化合物會令人容易疲倦及暈眩。另常有馬拉松跑手遇到「撞牆」情况，即跑步至尾段時，突然全身乏力、抽筋，甚至作嘔，往往與脂肪儲存量有密切關係。

雷雄德解釋，人體攝取碳水化合物後，身體會將多餘葡萄糖轉化成肝醣，儲存於肝臟及肌肉作後備能量。在長時間的運動項目如馬拉松，肝醣易被耗盡，肌肉感到疲勞，人體轉為使用血液中的脂肪作能量來源。「脂肪的角色猶如我們的手機充電器，一旦平日攝取不足，猶如儲電量不足，若應戰耐力型運動，就容易疲勞、抽筋等。」

抗氧化劑、優質蛋白質 減運動損傷

運動員飲食，需要兼顧抗炎和增肌的需求，通過攝取充足抗氧化劑、Omega-3、優質蛋白質等營養，既可以減少運動損傷和炎症，又可以促進肌肉生長和修復，從而提高運動表現。註冊營養師萬侃表示，植物食物大都富含抗氧化劑，同時高纖、低飽和脂肪、低熱量。而大豆製品、堅果、全穀物等，均是很好的素食蛋白質來源，是肌肉生長與修復的關鍵；南瓜、山芋及全穀物等亦是很好的複合碳水化合物，在運動前後攝入，以便身體快速吸收。另外，橄欖油、堅果及種子等食物，是優質脂肪的來源，有助關節健康，同時提高運動表現。素食亦較容易攝取足夠膳食纖維，有助維持腸道健康。

電解質調節神經

雷雄德提醒，除了要攝取足夠熱量，也不要忽略鈉、鈣、鉀、鎂等電解質的重要。它們可以調節神經和肌肉功能，保持體液平衡。運動過程中，電解質隨汗液流失，身體缺乏電解質會影響肌肉，引致抽搐、疲倦及頭痛等情况。

萬侃表示，素食者日常可以透過香蕉、堅果、大豆、乳品、蔬菜等攝入電解質。不過，維他命B12、鋅、鐵質及肌酸等，較常見於動物食品，素食者不容易在餐飲中完整吸收，需要多加注意：

維他命B12：

對能量代謝及紅血球生成等有重要作用，可選擇服用補充劑

鋅：

可透過豆類、堅果及全穀物等攝取，有助蛋白質代謝、提升免疫功能

鐵質：

選擇深色蔬菜、全穀物等，搭配含豐富維他命C的食物一起食用，有助身體吸收鐵質

肌酸：

協助攜氧能力與肌肉功能。可從藻類或合成補充劑獲取，可提高運動爆發力和耐力，更有助力量訓練

運動前1小時 吃水果或麵包

運動要有好表現，需要各方面配合。雷雄德強調，訓練期間要有足夠營養補充，並需要配合運動項目來安排飲食。萬侃舉例，運動前1小時，透過水果或麵包等攝取容易消化的碳水食物；另外選擇豆類及堅果攝取植物性蛋白質，再配合橄欖油吸收適量脂肪，有助能量供給，優化肌肉。運動後除補充水分外，也可以透過植物性蛋白質、全榖或薯類食物，幫助肌肉修復和生長。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕食譜 健康 健身 素食 奧運

上 / 下一篇新聞