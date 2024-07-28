搞邊科：人工生成受害者記憶 植入罪犯大腦 AI囚徒重新做人？

掃描大腦 度身訂做記憶

Ghaili在影片分享平台YouTube介紹「未來監獄」技術Cognify，Cognify將囚犯當成病人般「治療」，創造人工記憶並植入囚犯的腦袋中，在幾分鐘內完成監禁。影片稱Cognify既複雜又生動的人工記憶，由人工智能（AI）實時生成，並視乎犯罪者所犯罪行的嚴重程度和判刑，按其更生（rehabilitation）需要來度身訂做記憶。Ghaili表示，這些經Cognify植入罪犯腦部的記憶，可「無縫地（seamlessly）」融入罪犯的腦神經網絡，避免罪犯出現認知失調（cognitive dissonance）的情况，即腦部同時存在兩種矛盾的想法，亦確保囚犯對被植入的記憶有如切身體會。

影片解釋罪犯可選擇花10年時間囚於牢房，或透過植入人工記憶「快速更生」。選擇「快速更生」者將使用Cognify改造記憶，先掃描其大腦，取得其神經傳導路徑（neural pathway）的詳細腦圖，以助Cognify定位負責記憶、推理和邏輯思考的目標腦區，例如海馬體（hippocampus）、前額葉皮質（prefrontal cortex）、杏仁體（amygdala）、頂葉（parietal lobe）和前扣帶皮質（anterior cingulate cortex），其中前扣帶皮質參與分配注意力、道德與倫理和情緒等腦部功能。

罪犯的腦袋戴上Cognify的儀器時，他神志意識到的時間流逝會比現實中慢，幾分鐘內感覺度日如年。植入罪犯腦部的合成記憶按其罪行、腦部構造和心理概况訂製，譬如暴力犯罪者會被植入刺激同理心和自責情緒的記憶，從受害者的視覺親身體驗遭遇暴行的痛苦，部分合成記憶則模擬暴行造成的長遠後果，例如受害者親屬的悲痛和受害者的精神創傷。這些AI生成記憶可涵蓋不同罪行，包括家庭暴力、歧視和財產侵佔（embezzlement）等。

融入腦神經網絡 「記憶」可永久

Cognify的情緒控制系統可調節罪犯的神經傳導物質（neurotransmitter）和荷爾蒙來誘發特定情緒狀態。系統會即時監測整個記憶植入過程，追蹤罪犯腦神經反應，讓系統實時完善改造，再植入新的AI生成內容。影片特別提到，為確保「治療」有長期效果，那些AI生成記憶可完全融入罪犯的腦神經網絡，形成「永久記憶」。

而經Cognify植入記憶的罪犯會被蒐集數據，用以研究犯罪心理學，以找出打擊罪行的最佳方法。Ghaili認為這種改造記憶的監禁形式，除了讓罪犯能更快回歸生活，成為社會的勞動力，也能降低司法開支。他又指出Cognify的技術有助嚴重失憶的病人尋回記憶，亦能於創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder，PTSD）患者的腦部植入正面記憶，以取代負面記憶作治療。

專家：對Cognify感憂慮

不少網民在Ghaili發布的影片下留言，有人說這活像英國劇集Black Mirror的情節，有人則形容這想法是「人間地獄」（hellscape），擔心技術會被濫用。香港大學梅雅基金教授（腦神經心理學）、腦與認知科學國家重點實驗室（香港大學）主任李湄珍看到Cognify這個「未來監獄」的想法時，說無論作為一名專攻腦神經心理學的臨牀心理學家、科學家，還是研究人員，都只感到擔憂，她說Cognify發明的意圖或許是好，「但當你掌握了這個科技時，代表你可以改變一個人原有的記憶，植入其他新記憶，一來可能會令當事人產生混亂，二來你是在操縱那個人的信念」。Cognify植入的人工記憶孰好孰壞，好壞由誰來判斷？這也值得深思。李湄珍預想，假如記憶被改造，翌日上班認不出同事，回家記不起家人，「我猜暫時沒有一個人願意這樣被操縱」。

植入記憶讓罪犯改過自新有別於傳統更生，香港懲教署設更生事務處，按罪犯的背景報告評估，為他們提供相應的更生計劃，包括教育和心理服務，李湄珍說現行的更生是透過行為改變囚犯，「那是自己的個人決策，跟硬生生植入記憶是兩碼子的事」。

虛構記憶人人都有？

大家或與記者一樣有同類似疑問，有時腦海會浮現似曾相識的記憶，明明是初次發生的事，卻很熟悉，李湄珍說這可能是déjà vu（既視感），與之相反則是jamais vu（猶昧感），即明明曾經歷同一場景，卻感覺新鮮，它們可以是一般錯覺，也可以是患有精神病的徵兆。這些虛構記憶大致分為兩種，一種是每個人都會有的錯誤記憶（false memory），「記憶是一個段落一個段落儲存，腦部自行將它們聯繫，所以我們或多或少會有false memory」；另一種是虛談症（confabulation），通常是腦部損傷引致，常見於中風病人，患者會扭曲已有記憶，並堅信記憶正確無誤。那虛構記憶會否影響我們的行為？李湄珍表示這有可能，因為行為建基於記憶。

那麼於罪犯腦部植入AI生成記憶後，為何可改變罪犯的思想行為？李湄珍說人腦的可塑性很高，「是neuroplastic（神經可塑）」，其奧妙在於我們每分每秒吸納的知識都會改變我們的腦部，「思維的改變，或能影響行為」。神經可塑性是指神經系統可根據內在或外在刺激，例如學習，來重組其結構、功能和連結，並改變運作模式。人體每個腦細胞之間有連結，彼此透過神經傳導物質來溝通，「當我們的腦部接收資訊，腦細胞開始溝通，溝通得愈多，它們的連線愈強，就會形成印象和記憶」。

整個人腦的功能尚未能完全發掘，但已知人腦分為不同腦區，腦區會互相合作，李湄珍說當中掌管情緒的腦區網絡較廣泛。以情緒相關的腦區為例，位於間腦、大約在顳葉內側的杏仁體，狀似杏仁，它幫助識別和調節情緒，引發戰鬥或逃跑反應（fight or flight response）；杏仁體旁邊的海馬體則主管記憶，與杏仁體頻繁交換信息，儲存跟情緒有關的記憶。此外，下視丘（hypothalamus）和眼眶額葉皮質（orbitofrontal cortex）等都是重要的情緒腦區，至於大腦的前額葉（prefrontal lobe），李湄珍形容它是人類認知和情緒功能的「總指揮」。1930至1950年代，前額葉白質切除手術（prefrontal lobotomy）曾用作醫治精神病，病人術後情緒變得平靜，卻也出現動作遲緩，提不起勁的情况，可見前額葉與情緒調節的關係之深。

令罪犯悔過是一廂情願？

上文提及不少情緒腦區的專有名詞，你可有感到熟悉？它們都是「未來監獄」Cognify盼以AI生成記憶改變的腦區。記憶和情感如何影響我們的行為呢？李湄珍說記憶在人腦就如資料，我們做任何決定前都會基於現有資料來判斷。譬如眼前有多項選擇，根據過往經驗，前額葉會判斷利弊後做決策。按此邏輯，Cognify植入罪犯腦袋的人工記憶確有可能影響其情緒和行為，甚至性格。李湄珍不敢妄斷Cognify背後的原理，不過她認為抱持植入記憶就能令罪犯產生同理心，不再犯罪，「是頗一廂情願的想法，因為一個人犯罪很視乎他的性格和背景，還有不同原因」。

先不說其改造成效，Cognify牽涉不少道德倫理問題，李湄珍為此詰問：「有了這項科技後，誰負責監管呢？誰判斷要為罪犯植入什麼記憶、植入多少記憶？罪犯本人及其家人是否願意有此記憶改變？」

李湄珍認為與其研究使用Cognify這種具侵略性的更生方法，倒不如研究減低犯罪風險的預防措施，例如篩查（screening），即檢查哪些人有可能犯罪，「當然檢查出來有犯罪風險的人，並不代表他真的會犯罪」，只是篩查出潛在犯罪者後可進行深入調查。

■Hashem Al-Ghaili

Hashem Al-Ghaili是也門分子生物學家，同時是製片人和科學傳播者。他利用社交媒體和影片向大眾普及科學知識，他以自己的名字成立了facebook專頁，獲逾3405萬人追蹤。他製作科幻短片Simulation，講述先進的外星文明建立一個虛擬世界，囚禁人類。除了「未來監獄」科技Cognify，他亦曾提出頭部移植機器概念BrainBridge，以機械人技術和人工智能來執行頭部和臉部移植程序，「治療」患有末期癌症和阿茲海默症等無法治癒的患者。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } Cognify影片截圖、網上圖片、tsz@iStockphoto

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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