料理分子：透心涼素食冷盤

抄經新手

剛開始時由於對《心經》不太熟悉，每抄一句便要看原文一次，亦想鍛煉出工整的字體，到現在雖然還沒能背誦整篇，但抄寫的速度快了很多，同時亦能兼顧字體的工整；更令我和在香港的爸爸多了抄寫《心經》和研究文字結構組合的交流。爸爸寫得一手非常秀麗的字體，每年家中的揮春、對聯都出自他的手筆，有時候村內的告示或標示都由他負責。爸爸的中文造詣頗高，字體秀麗，我們姊弟都對他非常自豪，亦因為他，我更想把字練好寫好，雖然還有很長的路，女兒會努力的。我用科學毛筆抄寫，爸爸建議用毛筆、鉛筆或墨水筆練字比較好，否則很容易「寫壞手勢」。

最近跟移民澳洲的朋友聊天，他是一名插畫家，得悉他已有10多年抄《心經》的習慣，還有《大悲咒》、《藥師經》等。他堅持每一篇《心經》都用金色墨水抄寫，據說金色墨水抄寫的《心經》比較有力量。以前在香港，他把抄完的心經帶到廟宇筊杯，若是聖杯（即兩隻杯一正一反，代表所請示祈求之事神明應允、贊同、可行），便可在該廟宇內的化寶爐內化掉。他現時身在澳洲，比較難找寺廟或合適的地方化經。

百年佛寺 日式風情

我在台灣有兩位佛友，我們經常拜訪各式各樣的寺廟或佛廟。其中一位佛友分享一個台灣佛教團體舉辦的「北投普濟寺參訪」免費活動，我們立刻報名參加。當天早上9:30在新北投捷運站外集合，創辦人和義工都是年輕的台灣人，這麼年輕便能與佛結緣，叫我驚訝亦羨慕。我們一行六人走路到目的地——北投普濟寺。沿着中山路行，途經台北市立圖書館北投分館、北投溫泉博物館和北投公園露天溫泉浴池，還有數間溫泉飯店和旅館。記得10多年前曾和爸爸妹妹到訪這裏，泡浸免費的足湯。

圖書館的外形非常亮麗，是台灣首座綠建築圖書館。因外觀神似一艘木船，被譽為「知識方舟」。以木為建築主體，再配合四周公園的環境，讓我感覺如置身日本森林神社。慢行大概15分鐘，便到達北投普濟寺入口，它的全名是靈泉山普濟寺，大正五年（1916年）1月落成，已有逾100年歷史，由日治時期台灣交通局鐵道部員工捐款建立，至今已被列為直轄市定古蹟。普濟寺建成後，曾參與建寺的日本人向「臨濟護國禪寺」請求，由一位叫鈴木雪應的法師擔任住持，所以寺廟的外觀、擺設和設施都充滿日式寺廟風情，而寺廟也是昔日北投鐵道部員工祭祀與休憩聚集的場所。

普濟寺有一個木製鳥居似的入囗，我們在鳥居前輕輕鞠躬，表達崇敬。隨後，走到「御手洗」，清洗雙手，與日本寺廟御手洗的程序一樣，洗淨後再次鞠躬，以示感謝。往前沿着樓梯行便能進入普濟寺內。寺內有一座湯守觀音，「湯」解作溫泉的意思，根據寺廟內義工講者陳先生的分享，很多人誤會湯守觀音是守護溫泉的觀音，其實祂是守護溫泉溪居民的生活及平安，守護人的溫暖、溫柔、溫和，人與人之間的情懷。

參觀遺蹟 佛友分享念經心得

主殿旁豎立了一個由日本運過來的地藏王菩薩，很多人誤會祂為送子觀音，佛教人士則認為是日本「子安菩薩」。地藏王菩薩後方為玄敬堂，堂內安奉有地位的人。普濟寺並沒有骨灰龕位給民眾租用，縱使這是某些寺廟的主要收入來源，普濟寺仍堅持不開放。地藏王菩薩前方有數個荷花大盆栽，紫白色和粉紅色的荷花開得正盛。

雖然普濟寺不大，但寺內藏着無數的歷史痕迹。主殿的另一邊新建了一座木製的、供奉藥師如來佛的金黃色神龕。裏頭主神是藥師如來——標示了「八十八番大窪寺」的如來石像，右側是空海大師、左側是不動明王。空海即弘法大師，是日本有名僧侶，於平安時代早期建立真言宗（密宗）佛教學校。北投是擁有逾百年歷史的溫泉之鄉，有許多日治時代的歷史遺蹟，當中包括弘法大師的紀念碑。

普濟寺的住持慧明法師若有空會為拜訪者講解，寺內亦有義工當值，為拜訪者介紹歷史和解答疑問。寺內亦提供防蚊液和飲用水，也有一些素食小餅乾和零食供拜訪者食用。但需留意即日起至8月10日，普濟寺的步道及平台進行修復工程，想前往拜訪的話要留意日期，以免撲空。

參觀過後，我們與主辦人和義工坐在長椅上分享抄經、念經的感受和體驗。佛道上的師兄師姐都很耐心和詳細地講解，例如有人怕念經時會招惹靈體來聽，師兄解說若心存正念便不用害怕，亦可念六字大明咒來安定自心。當中亦有很多不同的分享，令我眼界大開。

吃上癮的白苦瓜

這次體驗令我想做一道素食，配以透心涼的主題，為炎炎夏日帶來一絲絲涼意。豆品類當中，嫩豆腐是我的最愛，配以來自日本的味噌，巧妙地把入口即溶的嫩豆腐變成如Mozzarella（莫札瑞拉）芝士般的軟滑口感，味噌微微的鹹香增添風味。台灣的白苦瓜令人吃上癮，伴以冰涼的糖醋水，一種食材承載甜酸苦三種人生滋味。

米苔目是一種可鹹可甜的米製麵條，像香港的銀針粉，不過台灣的造型偏向幼長形狀，是台式糖水舖最常見的材料選項之一，配以「綠豆蒜」或黑糖挫冰，再加入紅豆、芋圓或仙草伴食，透心涼的感覺令人感到幸福。此外，亦有很多台式麵店，以米苔目配搭蝦米碎肉豬骨濃湯食用，也非常受歡迎。在台灣有各式各樣的口味，甜酸苦辣，自己選擇，願這道菜能為在酷熱地區生活的你增添一絲涼快。

盛夏透心涼素食冷盤。食譜

【凍豆腐莫札瑞拉。材料】

‧嫩豆腐……1盒

‧赤味噌……30克

‧甘味噌……40克

‧糖……1/2茶匙

【做法】

1.先把嫩豆腐取出放在架子上，用微重的物件壓在豆腐上，放入雪櫃一晚，把豆腐內的水分壓出。備用。

2.第二天把兩款味噌和糖混合。把混合後的味噌均勻地塗在豆腐上，放入雪櫃一晚。備用。

3.隔日把豆腐上的味噌抹走，切成片狀享用。可加一點紫蘇葉絲伴食，增添清爽味道。

【酸梅蜜苦瓜。材料】

‧白苦瓜……1/2條

‧冰糖……30克

‧醋……15毫升

‧水……90毫升

‧酸梅……數粒

【做法】

1.先把水和冰糖煮熱至溶化。

2.關火後加入醋攪拌。

3.冰糖醋水稍稍放涼後泡浸酸梅至完全放涼。

4.將白苦瓜切開去籽。

5.用圓模切出圓形白苦瓜。

6.準備一小煲熱水，將白苦瓜煮約3分鐘。

7.撈起白苦瓜，放入冰水內，再倒入冰糖醋水內泡浸一晚。

8.蜜苦瓜完成。冰糖醋水可與米苔目伴食。

【脆炸紫蘇。材料】

‧炸粉……15克

‧水……10毫升

‧木薯粉……15克

‧紫蘇葉……5-6片

【做法】

1.先把炸粉和水混合成炸漿，紫蘇葉沾上薄薄一層炸漿，兩面分別再沾上一層木薯粉。

2.放入110℃熱油內炸至兩面鬆脆。備用。

【米苔目伴山藥刨冰。材料】（2人份）

‧山藥……200克

‧在來米粉……60克

‧熱水……98毫升

‧凍水……18毫升

‧太白粉……30克

【做法】

1.先把山藥洗淨去皮，放入冰格存放2日。

2.把冰山藥刨成碎冰，放入冰箱備用。

3.將30克在來米粉與熱水混合，攪拌至無粉粒後加入18毫升凍水拌勻。

4.再把餘下的30克在來米粉和太白粉加入米糊內。

5.把所有材料攪拌至完全沒有粉粒，如同濕潤的糊。

6.準備一煲滾燙的水，把糊放入唧袋內，往滾水中唧出米苔目。

7.米苔目浮起便可浸泡冰水降溫。撈起後可放入雪櫃備用。食用時在上面加上山藥刨冰，伴以冰糖醋水。

【最後組裝。材料】

‧日本裝飾專用的麩

【做法】

1.把麩放入滾水內煮約30秒，撈起後放在廚房紙巾上吸水。

2.把豆腐、苦瓜等完成品放在托盤上。冰糖醋水以小杯盛載，再以麩作裝飾點綴，完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao