{老竇達人}漫畫家高文灝 與ＳＥＮ兒子的相處之道 二人三足以畫傳意

待子如友 沒人天生懂做父母

看到身兼自閉症兒子爸爸身分的漫畫家阿高,常背着大背囊——一度裝滿兒子的後備衣衫、毛巾、扭計骰和花繩,自然明白SEN(Special Educational Needs,特殊教育需要)家長辛勞。但他穿起「Today is going to be a good day」T恤,是一個有型大叔,會搭膊頭、說笑地「串」阿曦懶惰和煩,兩人是對普普通通的父子檔。

阿高和已故太太Denise為兒子改名作阿曦,希望他似破曉晨光、有希望和生命力,日日開心、似晴朗天空。但阿曦漸長大,阿高才發現阿曦需要時間接受,世界不會永遠天晴,做錯事會被罵、8號風球時搭山頂巴士的計劃要取消,和抽獎不一定會中獎;阿曦在兩歲多被診斷有自閉症譜系障礙。

自閉症人士的特徵,包括語言溝通、社交發展與人際關係障礙,重複及局限性的行為模式。精神分析學「鏡像理論」,常被用作分析人類如何發展自我意識:人類會在與別人的互動中,觀察並想像他人對自己的態度和行為,由這塊「鏡」形塑自我形象。在自閉症人士腦中,這塊鏡比較模糊,以致他不如其他人般,較快習得社會規範,性格上的稜角被磨成圓角——他們「三尖八角」的狀態,大多維持良久。

阿曦跟阿高,似朋友多於兒子和爸爸。每次阿曦與社會規範對碰,我行我素,或直白說出感受和願望,如把課本在課室鋪成圓形「結界」,在巴士上念叨大老山隧道全長3.9公里,阿高都只是尷尬笑笑,「喂」幾聲曦仔,完全沒有嚴父模樣。常說沒有人天生懂得當父母,阿高與自己父母不算親近,他的教育風格,是從作家阿濃和港台電視劇《獅子山下》中學。不管有沒有自閉症,生活是否富裕,他相信「只要(家人)在一起,什麼事都可以解決」。

確診自閉 順其自然淡然面對

自幼,阿高憧憬的家庭生活不奢華,是阿濃和《獅子山下》般,小小的家,有張四方細摺枱,只要家人在,能一起吃飯就很美好。他和Denise在大學劇社相識、結下情緣。阿高在1993年自生物系畢業,不去做科研或進企業,反而輾轉加入教科書出版社,畫數學課本插圖;Denise修畢商科,卻喜歡英國New Romantic、New Wave音樂,走去唱片行賣碟,隨後當鋼琴老師。一對不羈的情侶,用興趣選擇職業,幸好1990年代初期香港經濟好,不需要為各自家庭負擔,拍拖13年後才結婚。

談到生仔的決定,阿高說當時很單純,與太太二人想家庭更圓滿。他不知道這個決定有否對錯可言,近年生育在他朋友圈間曾是敏感話題,議論會否增加世上苦難云云。「咁啱我是這樣的人,你(阿曦)咁啱做到我仔,那就找個辦法,一起舒暢些生活下去。」

「生完仔我學會了好多嘢,因為有他出現,再加SEN,讓我重新認識什麼是學做人。」阿高說,他在曦仔確診自閉症前,對病徵無感。「一來,兩、三歲的小朋友,其實都是BB,有沒有自閉症你不會察覺,不喜歡睬人、不喜歡嘈雜環境,我最初都覺得是BB自己的性格。」直到曦仔去了多次playgroup(學前遊戲小組),每次都要爸媽帶他提早走;在老師和朋友建議下,夫妻二人才帶阿曦做檢查。

知道兒子有自閉症後,Denise當晚崩潰。阿高形容,太太一整晚沒睡,上網查什麼是自閉症。他卻是淡然,照常陪兒子睡覺,「我無理,我就咁瞓着咗」。如斯極度的樂天,已經超越了阿濃筆下的情懷?阿高卻笑問:「如果唔順其自然,可以點?」「我的觀念是,我現在見到我個仔,這個人,沒理由會因為有確診,就變成另外一個人,當然知道後會預備、行動,但心態不是世界末日。」漸漸Denise也撫平心情,重新學習,所謂「接納」。

努力生活 畫圖抒發情緒

近年不少人討論社交媒體的壞處。對阿高來說,facebook卻是他在忙碌父職日常中,對外社交的窗口。早幾年,他曾為報紙畫漫畫和插畫,因應趕忙交稿的需要,褲袋常塞滿一堆草紙;照顧阿曦的過程中,這些草紙上的潦草圖案,成為他和阿曦溝通、記下日常和抒發情緒的媒介,還不時上載到facebook與朋友分享。「原來不斷畫不斷畫,已經畫了很多,是keep住有情緒釋放,之後見到圖繪知道事情前後發生什麼事。很多人話不要沉溺在回憶,但有些事是寶貴,那些記憶支持你繼續向前。」

尤其,當阿曦確診自閉症一年後,Denise又確診乳癌第四期,一家人的生活點滴,尤其珍貴。可幸是,這種癌症可透過治療和藥物控制病情,一家三口再度過了幾年幸福時光。阿高憶述:「當刻不會擔心那麼多,如果用太多時間擔心,反而感受不到生活,不如真的去投入,好好生活。」

一件生活瑣事,讓他們重見曙光。一天,他們一家人搭巴士,阿高隨阿曦喜好坐車頭;Denise則坐後方,用較大聲量跟家中老人通電話,被同車一個女士「嘖」了一聲,表示不滿。Denise隨即流淚、情緒爆發。阿高趕忙跟那名女士解釋家中情况,並道歉,阿曦則繼續看車窗前風景,不知發生何事。正當兩人情緒落入谷底之際,一個少女上前,說要送口罩,希望安慰Denise,「耶穌愛你哋」;那位「嘖」Denise的女士,在幾人下車後,亦向他們道歉,終於和好。

「其實唔使講到咁複雜,你想要嘅世界,如果你想要的話,就真係會出現喺你面前。」阿高幾年前這樣說。訪問當天他坦言,有些情况差是事實,不過換個角度去重組,還可找到值得盼望的觀點。阿高曾為賽馬會「藝術有SENse」計劃,用漫畫畫下與阿曦共同經過的歷程,命名《A+遊樂園》。他說,其實「所有『A+事』都是這樣發生」。

不斷嘗試 畫圖成溝通渠道

那年阿曦讀特殊幼兒中心第二年,做了好些「感官統合訓練」。外人或會覺得讀特殊幼兒中心很慘,但阿高看到兒子辛苦、用力訓練,不斷進步,愈來愈能與別人相處,其實很開心,「我直頭跟着玩,和他一起經歷一件事,畫了一堆練習動作該怎麼做」。他亦嘗試用草紙畫圖,跟兒子溝通,發現畫公仔他沒反應,於是畫線。「他就看着我,我再畫,他就加入一起畫,原來我們可以這樣就溝通到,於是愈畫愈多。」

阿曦入小學開始,是他們這一家的第二階段障礙賽。因着幼兒中心老師的建議,阿曦有一定自理能力後,快點出去主流小學,與其他人相處更好,他進了一間比較「hea」的屋邨學校讀書。

阿高說SEN家長很像動畫Maisy Mouse的旁白,在片中講述情節,主角和阿曦一樣,不常說話。阿高褲袋的草圖和畫功再次派上用場,「即時遇到障礙,你要畫給他看,要這樣、要怎樣做,和問他是怎樣想,要畫得很快」。就如阿曦有日開始害怕搭將軍澳線,父母二人猜了一年,都猜不出原因。最後才知道,他因為怕搭將軍澳線搭錯車,不喜歡報站牌上面有「康城」二字。「你不能去拗、質疑,因為這就是他的感覺。」阿高還記得一次繁忙時間,兒子在港鐵月台看到「康城」二字大叫,「身邊人即刻散開,一起望住,我第一下感覺是摩西分紅海!哈哈,其實可以轉個態度,幽默些看件事」。

阿曦有時能在不斷嘗試下,克服原來恐懼,「但下一次可能又會再驚過」。阿高認為SEN家長甚至所有家長,不一定要執著子女成功,「某些方法失敗了,我們繼續找另一樣,要接受就是要不斷試。」

兒子成長 學懂放手不那麼擔心

青春期的阿曦,和大多數青春期的小孩一樣「難頂」。「因為他講嘢開始好倔,好乞人憎,有個理論說,他們其實不知道自己在做什麼,是因為要獨立,就要推開父母。好似我講什麼都無謂,我講句句都聽不入耳。」只不過,埋怨阿曦倔強的阿高,見到阿曦,仍忍不住嘮叨,嘗試多跟他講兩句,或一句也好。

阿高的背囊,在阿曦上中學後,沒再裝多少兒子的備用物品。但他看過的繪本、教育、心理學書,依然像無形工具箱,隨時跟身。「我們家長其實都接受很多訓練,學方法處理子女情况,希望解決得到,但更重要可能是相處。」阿高續指,解決方法重要,要「帶」一堆在身上,但有時候更應專注在相處上,才能靈活應用。

如果堅持一定要改變、一定要解決阿曦的「問題」,如上學跟其他同學爭執,阿高會很糾結:為什麼做來做去都做不到?他整天都不聽人講。而如果願意接受阿曦的特質,阿高能發現解決不到問題,也是可以的,「撠住就一起面對,解決得不到,那就面對那個解決不到的結果,繼續由他去撞板,一起補鑊」。

青春期荷爾蒙作祟,加上自閉症特質,令阿曦積壓了一堆情緒。近年媽媽去世,又失去一個傾訴對象。阿高不知道自己做得夠不夠多、夠不夠好。但看到阿曦打機會笑騎騎,覺得他還算找到自處方法,自己亦學懂不要那麼擔心。

阿高曾為香港社會服務聯會畫過一輯漫畫《特殊父子檔》。有一篇,鄰居為幫SEN兒子釋放能量,每天跟他一起走43層樓,一起練得一雙強勁大小腿。那個SEN小朋友後來真的如漫畫內容般,在運動比賽奪冠,阿高談起不禁讚歎奇妙。

他說自己的興趣與阿曦重疊不多,現在兒子比起創作,更喜歡看YouTube幾十秒的Shorts短片。不過,當知道阿曦在網上找到地鐵、巴士愛好者群組,自得其樂,也很欣慰,是阿㬢與外界交流的進一步。

訪問當天,阿高的T恤口號是「做個厲害的普通人」。他懷疑自己未必算厲害,但若有家長見到他的草圖和經歷,釋放壓抑情緒,會是件好事;「我可以分享的,就是給人多個角度,看老竇可以這樣做。」從三人四足,到二人三足,高氏這一家,即使跌跌碰碰,還是努力生活,一起撞板。

碎碎念碎碎畫——阿高的草圖人生

文˙ 梁景鴻

圖 馮凱鍵、受訪者提供

美術 朱勁培

編輯 布偉倫

