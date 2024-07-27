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2024年7月28日星期日
星期日生活
星期日生活
好看又難看的開幕禮
說好故事的一課
同場加映：造一個夢，讓人們漫遊其中 訪巴黎奧運海報設計師加東尼
星期日現場：全民馬拉松 科技讓人們動起來
悼：逆其道而行的James Scott
家明雜感：鄭佩佩，俠女之大者
開門讀書：關於貓的文字
無名周記：副總統唔易做
房間302
Short D：（八） 大埔故事
五音筆傳：音樂速度自決，全面實現聽歌自由？
#038 金魚囝
什麼人訪問什麼人：不亦樂乎 訪鄭宗義
放心寫作：#96 真係唔關你事?
讀者來信：〈留下來的一個偶然〉
阿貓阿狗：#239 極端天氣
對號入座：暴雨、青春、長鏡頭──相米慎二回顧展
影片簡評
單元連載：香港書108
星期日文學‧《紐約時報》21世紀百大書單的文化意涵
{老竇達人}漫畫家高文灝 與ＳＥＮ兒子的相處之道 二人三足以畫傳意
料理分子：透心涼素食冷盤
無定向學堂：老字號需新思維 與時並進食得安心
搞邊科：人工生成受害者記憶 植入罪犯大腦 AI囚徒重新做人？
科網世代：新千年蟲威脅 2038年全球再死機？
未來城市：學者倡發展新興賽事省招牌 體育盛事Made in HK
#038 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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好看又難看的開幕禮
說好故事的一課
同場加映：造一個夢，讓人們漫遊其中 訪巴黎奧運海報設計師加東尼
星期日現場：全民馬拉松 科技讓人們動起來
悼：逆其道而行的James Scott
家明雜感：鄭佩佩，俠女之大者
開門讀書：關於貓的文字
無名周記：副總統唔易做
房間302
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什麼人訪問什麼人：不亦樂乎 訪鄭宗義
放心寫作：#96 真係唔關你事?
讀者來信：〈留下來的一個偶然〉
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對號入座：暴雨、青春、長鏡頭──相米慎二回顧展
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單元連載：香港書108
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