星期日現場：全民馬拉松 科技讓人們動起來

今屆巴黎奧運有不少突破，其中一例是破天荒舉行全民馬拉松比賽（Marathon Pour Tous），讓4萬多名大眾跑手體驗頂尖運動員跑過的路線；即使身處香港，我們亦能參加線上馬拉松，藉沉浸式科技一嘗於巴黎街頭奔跑的感覺。運動科技可推動人們更積極運動，不止拉近與運動明星的距離，綜觀全球亦是運動產業發展的一大趨勢。

沉浸式科技 邊跑邊探索巴黎

巴黎時間8月10日上午8時，發令槍聲一響，奧運男子馬拉松選手將從巴黎市政廳起跑，競逐獎牌；同一時間，面向全球公眾的線上馬拉松（Connected Marathon Pour Tous）亦開跑，只要以「Marathon Pour Tous Paris 2024」程式或「Kinomap」程式記錄跑步至少30分鐘，便能獲得紀念證書及抽獎機會，費用全免。

今屆是現代奧運會128年歷史以來，首次引入大眾參與賽事。運動產業策略顧問公司Asia Sports Tech創辦合伙人華博迪（Jean-Baptiste Roy）認為，國際奧委會的新嘗試呼應現今世代講求包容、平等與開放的體育活動，「全民馬拉松確實展示一種新趨勢——讓人們參與奧運成功。他們不僅是觀眾，更是積極的運動參與者」。

Kinomap本身是室內訓練互動應用程式，其行政總裁Philippe Moity回覆本報查詢稱，國際奧委會要求他們讓世上任何地方、任何一人都能參與線上跑。「我們不想只吸引狂熱跑手，故參加者只需在家中或任何健身房運動30分鐘。」線上馬拉松的參與時限設定為36小時，以覆蓋全球所有時區。Kinomap程式支援16種不同語言，包括簡體及繁體中文。

時下興玩沉浸式體驗，華博迪指Kinomap不算是VR（Virtual Reality；虛擬實景），但屬沉浸式科技一種。在這次巴黎奧運線上馬拉松，程式提供4段片段供用家選擇，可以邊跑邊探索巴黎地標（配以聲音導航介紹），或沿全民馬拉松實體比賽路線跑。Philippe Moity指，片段按使用者的運動速度播放，亦會參照實際路段的斜度，同步調整運動器材的阻力，「你可以看到並感受到所在何方」。

華博迪期望更多馬拉松及單車賽事可應用類似平台，讓更多人參與；線上參與更有助提高對主辦城市的品牌認知，將賽事選手轉化成潛在旅客。Philippe Moity則指Kinomap工具發展潛力大，例如把比賽路線事先攝錄，參加者便可在訓練中使用，「冬天時還能為比賽賦予第二次生命」。

運動科技在香港有市場？

科技拉近人們與運動的距離，運動科技應用範疇廣泛，華博迪隨口拋出十幾項：「球迷參與、虛擬實境、數據分析、教練訓練、體育場技術、運動員表現、心理健康、營養……」目前有些廣受歡迎的運動程式利用延展實境（XR）技術，讓用家沉浸於仿真場景，推動他們做運動。隨VR產品價格愈來愈便宜，加上年輕一代掌握其知識，他相信運動VR發展將會隨之普及。

由此可見，運動科技的市場龐大，惟華博迪直言，目前知名運動科技公司集中在美國。他推動亞洲運動科技產業發展逾十年，但在香港一直無人問津，「直至最近人們才開始說『也許我們應該做點什麼』，但他們還沒有開始」。創立Asia Sports Tech前，華博迪在金融及策略顧問行業工作，曾為亞洲投資者購買足球球會，看見亞洲體育發展的潛力。「香港也有投資者投資運動科技，與我一起投資，但我們只投資海外。」為什麼？「（本地）沒有好的項目。」

香港本土有少數運動科技初創企業，華博迪舉例計時及追蹤系統TrailMe、監察運動員肌肉疲勞的汗液傳感系統PointFit等，發展不俗。然而整體來說，香港缺乏運動科技發展生態，「我們還沒有足夠大的生態獲取資金；但這不僅是資金問題，對運動產業的了解還很低」。他提到一些企業前來諮詢，卻沒有為意國際市場已存在很多類似產品。

香港的科技研發能力高，例如智慧物料、數據分析與醫療科技等，華博迪認為可以從中入手，鼓勵這些企業發展新生產線，「幫助他們充分利用正在做的事」。此外，國際視野必不可少，「如果只針對香港市場，那麼永遠不會被全球接受」。對科技公司來說，香港市場太小，故企業必須思考其他海外市場，提供資助的機構亦不能只考慮對港利益。「就算是全港最著名的運動員像張家朗，如果我讓他使用（某運動科技產品），對香港以外地區的影響力等同零。」他直指產品針對的問題不能是香港獨有，而應解決更廣泛的需求。

全球運動產業需要些什麼？上述像Kinomap的沉浸式科技正正找到其市場。「當今體育界最關心的問題之一，是如何吸引人們動起來。」疫情加上電子產品普及，香港以至世界各地民眾的運動量更為不足。華博迪指，人類不一定需要沉浸體驗才運動，但市場正在尋找新主意，令運動打進日常生活。

文˙朱令筠

編輯•谷理揚

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