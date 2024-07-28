 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

同場加映：造一個夢，讓人們漫遊其中 訪巴黎奧運海報設計師加東尼

【明報專訊】塞納河畔，奧運會正如火如荼進行。主辦國法國一向以浪漫著稱，在奧運會中，似乎也時刻展示着「浪漫的本性」：淺紫色跑道首次登場，田徑選手彷彿奔跑於薰衣草田；霹靂舞成為比賽項目，次文化青年亦能大展身手；三項鐵人選址塞納河，斥資14億歐元的清理計劃初見成效……這些場景被加東尼（Ugo Gattoni）一一畫入奧運海報中。奧運之下，他希望用海報為觀眾「造一個可以在其中漫遊的夢，讓人們暫時忘卻現實生活」。

繪製神話

奧運海報的歷史，最早可以追溯到1896年首屆雅典奧運會。海報中，希臘神話中的女神雅典娜手持代表最高榮譽的橄欖枝和月桂枝。4年後的1900年，第二屆奧運會在巴黎舉行，羅馬尼亞畫家Jean de Paléologue繪製的女劍擊運動員手持劍圖，成為奧運會海報。

時隔124年，奧運又在巴黎舉行，海報由在巴黎土生土長的藝術家加東尼操刀。常年為Hermès等奢侈品牌繪製插畫的他，以華麗的超現實風格聞名。神話（mythologies）是加東尼作品中的常見元素，在繪製奧運海報時也不例外。加東尼電郵回覆本報時說：「海報背後有着許多令我着迷的主題，比如神話，我的構想是講述Paris2024的神話。」

加東尼為Paris2024繪製的神話，是一座「體育烏托邦」。在這裏，法蘭西運動場漂浮在艾菲爾鐵塔之上；投球手站在巴黎大皇宮之頂；滑板賽場坐落在凡爾賽花園。加東尼表示，繪製海報的靈感，來源於自己生長的巴黎，都市景觀、自然環境、日常用品……他將日常生活元素注入超現實的畫風中，「讓奇幻的世界帶來真實的感覺」；現實之外，「我的靈感也來自更抽象的概念，例如想像與夢想」。加東尼說：「這麼多的元素，看似微不足道，但卻構成了一個連貫而引人入勝的整體。」

視覺旅程

124年前，在巴黎，女性的身影第一次出現在奧運會的賽場上；124年後，還是在巴黎，奧運會史上首次男女運動員人數相等。體育運動，在歷史上常被視作男性的場域，正逐漸意識到性別平權，並加以實踐。加東尼表示，在創作時，平權是他特別强調的元素。因此，海報中數不清的小人，男女數量竟完全一致。

如此細節，如何繪成？加東尼表示，從接到奧委會的邀約，到海報最終公布，他共繪製了8至9個版本的草圖，不斷確定其中細節。在鎖定全部內容後，他重新繪製所有線條和輪廓，並不斷加入更精細的內容。他說：「我再創作時用了許多時間思考觀眾的視線將如何在海報中穿梭，目的是創造一個既迷人又有敘事性的視覺旅程。」最終，加東尼決定以跳台為視線起點，邀請觀眾與運動員一起，「一躍而下，進入一個細膩豐富、充滿故事的宇宙」。

畫裏畫外

盛事之下，世人目光大都被奧運吸引，進入歌舞昇平、充滿歡笑的宇宙。但在另一邊廂，作為難民重要輸入國的法國，自2023年起，多次將流浪者從首都巴黎轉移至其他城市的臨時安置地區，其中大部分為移民及難民。這一行為被許多人權關注者視作法國當局為迎接奧運而做的「社會清洗（Social Cleansing）」。

儘管法國體育部部長Amélie Oudéa-Castéra曾公開表示，這些轉移行動是定期的，「與奧運會無關，更不存在社會清洗」，但仍有人權組織發起抗議，認為這些舉措導致「Olympic In, Homeless Out」，並發起對奧運的杯葛。而政府號稱斥資14億歐元清理塞納河，以舉辦賽事，亦引起許多人民不滿。資料顯示，2020年，法國人民對巴黎奧運會的支持率尚有84%，至2023年，已經下降至72%。

美國作家海明威曾在回憶巴黎時說，「巴黎是一席流動的饗宴」。觀看奧運，縱情享受競技體育的饗宴，固然令人心動；但在漫遊烏托邦之夢的同時，亦不要將現實徹底忘卻。畢竟，饗宴會流動，畫裏畫外，都是巴黎。

文˙王梓萌

編輯•谷理揚

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞