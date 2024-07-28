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說好故事的一課

【明報專訊】巴黎奧運開幕禮於香港時間深夜舉行，儀式打破慣例不囿於體育館，開放給平民大眾沿巴黎塞納河兩岸搬演，追着河岸景點上演一幕幕藏着大量文化和歷史密碼的精彩表演。上一秒還在傳出混亂和罪案，一夜之間人人都在談論這場籌備了4年的巴黎視覺盛宴的種種，震撼人心的一幕幕。

現場觀眾（也包括文體旅局官員？）嗅着雨水混和煙火的氣味，感受着熱烈的氣氛，但限於位置和視野，還是要跟電視機旁的觀眾一樣看直播，才能一氣呵成看完整個編排。但無論如何，今趟開幕禮打破大量框框條條和慣例，喜歡與不喜歡都好，也無法否認它將大量的不可能變成可能，喜歡巴黎風尚的固然收穫了大量；本來無感的也因為今次具魅力的展演並在各方各面引為談資，而對這個城市生出好感和興趣；本來政治上處弱勢的總統馬克龍更恍如一下子扳回來，過後更在X發帖向開幕禮藝術總監Thomas Jolly、警察、緊急服務人員、義工及承辦商等致謝，「我們做到了！往後百年人們都會繼續引為談論！」

同樣廣受讚揚的奧運海報，其設計師加東尼受訪時透露，希望做出一張可以讓人暫時離開現實生活的海報，海報中高舉的共融和平等思想，在現實裏又如何？奧運揭幕之後，各國運動員旋即進入一項項緊湊賽事，觀眾固然暫時忘憂地追看及為心儀的運動員吶喊，同時間今屆主辦城市為了將奧運精神推而廣之，利用科技推出馬拉松線上跑，記者訪問了承辦的創科單位。

去周另一叫人意外的消息是拜登宣告退選，焦點火速落在頂上的副總統賀錦麗身上，林康琪文章翻看了她的副總統生涯，也回看了其他人的，說「副總統大都過得不開心」。馬嶽撰文悼念James Scott，以《反穀》一書為例，寫他的政治人類學如何引發很深層次的跨學科思考，以及令人對國家和政治的起源、人類政治或社會行為的邏輯、人性和國家制度的起源，有更深的體會。近日離開的，還有武打巨星鄭佩佩，家明重溫了她的不凡一生。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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