有電視台大概見船隊進場緩慢便先去廣告,卻不小心剪掉了Lady Gaga大半場演出。即使直播歌舞表演,評論員卻以「每一秒也要說話」為己任,不斷說話。我聽他們的介紹,說天氣、說奧運歷史、說自己遊巴黎的經歷,就是聽不到半句歌聲和音樂。你堅持要讓每一分每一秒都充斥着評論也罷,可不可以不要介紹錯歌名、劇名、書名?可不可以不要讀錯國家和運動員的名字?奧運4年一次,參賽國家及地區也就那200多個,每天只練一個代表隊名字的發音,也不過花你大半年,可不可以專業一點?有些小國的運動員很難才拿到奧運入場資格,大概連那些運動員也知道自己來是陪跑,參與就好了,但他們就算在奧運跑最尾,也已經比全球其他幾十億人強,大家就不能尊重一點?

旁述貌似包容 其實恐同?

去到《孤星淚》、Drag Queen、同志表演時,大概忽然挑戰了香港評述員的底線,「當了機」一樣不懂說話,開口時還要說錯,他們可能完全不知道在公眾場合該如何描述這些話題才算安全。英國隊的其中一名持旗手是Tom Daley,主持大概想使用香港主流價值觀去描述,卻又不知如何是好,奇奇怪怪地說什麼包容他當持旗手。其實如不想觸碰同性戀話題,大可以說Daley的奧運往績、說他在船上扮電影《鐵達尼號》的主角,甚至可以完全不理會Daley,只介紹英國隊。怎樣也好過這樣說幾句貌似包容又貌似恐同的旁述吧?

整個開幕禮期間,網上有讚有彈,有說儀式精彩,也有說是近年最差的一屆。

大會將法國最自豪的特點都展現出來,歷史段落有說法國大革命,也有說紅磨坊,還將在大革命期間被斷頭的瑪麗王后(Marie Antoinette)也一併展現出來,反映了這個地方如何看待自己的文化和歷史。你能想像如果香港辦開幕禮的話,用夜總會作主題嗎?歷史以外,有一些段落是說自由團結等主題。你可以說是口號式,但自由民主的重要可真的是在法國人心中根深柢固。我們眼中見到他們火燒連環車、連日示威罷工,非常混亂、非常不堪,但法國人大概只會當這是他們自由的一部分,無論你認同與否,他們就是覺得這「feels just like home」。

整個演出最令我欣賞的是他們如何嘗試用演出空間將整個城市連結在一起。表演者在塞納河的不同位置上演不同演出,令觀賞不止限於買票入場,只要住進塞納河岸兩旁的酒店,你也可以觀看開幕禮。

成也塞納河 敗也塞納河

可惜,在塞納河舉行開幕禮正正也是他們的敗筆。河太長,段落之間的節奏拖得非常非常緩慢;要同時有隊伍進場,又有表演,還有錄製片段,焦點太多就變成沒有焦點,非常散亂。騎金屬馬的女騎士在塞納河上出現,非常漂亮,但卻要跑好幾分鐘才到達大會會場。觀眾的感覺從驚歎,變成欣賞、「噢okay」,再變成沉悶。就如最後點燃聖火,先有施丹,再有拿度和其他運動名宿,本來大家都很興奮,誰知道原來還要等聖火坐10分鐘船才到下一個環節,中間只能看巴黎鐵塔版本的「幻彩詠香江」,什麼興奮都被淋熄了。

聖火點燃,鏡頭一轉,回到巴黎鐵塔,眾人最期待的人物終於在塔上出現,法裔加拿大樂壇天后Celine Dion是也。

她自從在2022年宣布自己患上「僵硬人症候群」(Stiff Person Syndrome,SPS)後便消失於舞台。SPS這個病非常罕見,罕見得在醫學院大概也不會深入教導,我只是略知皮毛。這個病會令人肌肉抽搐,也會令人從身體主幹開始僵硬起來,慢慢蔓延至四肢。病的成因不明,估計是一種自身免疫、身體自我攻擊的病,所以治療以免疫抑制為主,由於此病太罕見,世界上還未有實證有效的療法。唱歌是很講求全身肌肉配合的事,要她這個水平的歌手忽然唱不了歌,可想而知背後有多痛苦。

兩代歌后

早幾個月,Celine Dion推出了一個關於自己病患的紀錄片,一推出便拿到爛番茄滿分和Amazon Prime Video榜首的位置,讓大家知道天后背後的掙扎,所以當大家得知她終會在巴黎奧運開幕禮亮相時都有種期盼。廿多年前,她用The Power Of The Dream一曲為亞特蘭大奧運會開幕獻唱,以28歲之齡技驚四座;那時的她,甚至還未演唱將她一下子推上神壇的My Heart Will Go On;今次再為奧運開幕表演,確實有種王者回歸的感覺。

最後,她的表演超乎期待,短短3分鐘,水準超班,似乎沒有半點病患的痕迹,不用配襯、不用伴舞,鐵塔附近的射燈也被天后的氣場壓下去,唱的是一首Hymne à l'amour。Hymne à l'amour是法國一代歌后Edith Piaf的代表作之一,而Piaf在逝世60年後的今天,依然是法國國寶級般的存在。你不認識這首歌,也一定聽過她的La Vie en rose和Non, je ne regrette rien。同時曬出兩大歌后,致敬上再致敬,極有意思。最後一個鏡頭,暗淡的巴黎街道映襯着燈光四射的巴黎鐵塔,依然蓋不過站在塔上的那位女士的光芒,真美。

整個開幕有讚有彈,但沒有爭議的一定是巴黎的美,即使是滂沱大雨也是如此迷人,決定了一定要在未來遊一回巴黎,雖然也許要等那奧運熱潮價格回落之後。

