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清水混凝土「盒子」 光影交錯照耀師徒情

【明報專訊】日本建築大師安藤忠雄以清水混凝土享譽國際，不少台灣建築師均深受其啟發。在台南藝術大學，正有漢寶德紀念館，線條利落簡潔。

漢寶德是台灣著名建築教育學者，擁有哈佛大學建築碩士履歷，1960年代末返台擔任東海大學建築系系主任，桃李滿門。此紀念館正是門生姚仁喜無償設計，由校方提供土地，漢寶德家屬出資興建，2022年建成開幕。

本身是美國加州大學柏克萊分校建築系碩士的姚仁喜，在台灣佳作眾多，如蘭陽博物館、故宮博物院南部院區、水月道場，以至去年開幕的新北市美術館等。規模上，漢寶德紀念館是件建築小品，也見證着一段可貴的師徒情緣。

建築以「a cube within a cube」為概念，利用純粹之清水混凝土正方體，紀念漢寶德之博學生涯。參觀者經由正方體側的步道進入主要空間，入場後記者不禁「嘩」了一聲，開闊而挑高13.5米的「學生展示空間」，側緣有樓梯相接，峽谷般的自然光線，透過天窗與細長的開口灑落，寧謐中光影交錯，營造出肅穆的戲劇氛圍。

抬頭向上望，有個挑空中飄浮的「小盒子」，正是漢寶德的文物展示空間，常設展是「青山餘韻」，展出他的生平、書法、收藏的古玩等，轉彎抹角的光影也在建築的邊角流瀉，猶如感受莊嚴的聖光。●

漢寶德紀念館

地址：台南市官田區大崎里大崎66號

門票：免費

網址：hptmm.tnnua.edu.tw

[旅遊]

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