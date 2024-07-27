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旅遊

老酒店改裝 樓梯迷宮吸睛 台南巷弄垂直融入型格建築

【明報專訊】台南有許多歷史古蹟及廟宇，但近年形象大翻新，不同區份湧現各式型格建築。如日本建築大師藤本壯介，將舊飯店改建為「南埕衖事」，瞬間成為社群話題作；另外在大學區，亦隱藏一間極具「安藤忠雄feel」的漢寶德紀念館，新舊建築美感交錯，極有彩蛋驚喜。

南埕衖事的外觀亮眼，白色的結構幾乎以樓梯堆疊起來，輔以各式蕨類植物，極好打卡。而因着藤本壯介之名，甚至在日本網絡也掀起熱話。「南埕衖事」這四字各有所指︰南指台南，埕是廟埕，衖寓巷弄，事就是故事。這些線索，就能勾勒出建築背後的意念脈絡。

藤本壯介操刀 大玩「隔」與「無隔」哲學

建築物的前身，是1969年開業的國泰大飯店，據講解員表示，當年鳳飛飛、林青霞登台時也曾在此下榻，可謂盛極一時，惟飯店在1993年歇業，2000年時甚至荒廢。千禧年過後，業主邀請藤本壯介操刀改建；講解員又謂：「藤本先生跑了幾趟，覺得台南氣質上接近京都，京都有眾多神社，台南亦稱『千廟之城』，加上巷弄特別多，他想將此特色搬到建築內。」經歷幾年構思規劃到改造，南埕衖事於去年建成並對外開放，成為經營文創商品及雪糕店商號。

記者由大堂乘電梯到8樓，看到宛如迷宮交錯的樓梯，亦即從台南巷弄轉化成垂直的階級空間（衖 Lòng Stairs），飾以圓球形吊燈，相當吸睛。這裏部分屬半戶外的通透空間，讓遊人彷彿穿梭在巷弄裏，即以建築打破內外分野，這種「隔」與「無隔」的哲學，正是藤本壯介所推崇。

花蓮移植崖薑蕨 綠意下歎雪糕

室內保留原有老建築的大理石和磨石子地面，加入混凝土牆、藤編、鐵花窗等元素，別具型格。記者尤其愛5樓的露台區「南埕．天光」，其頂棚結構與台南傑出的建築團隊「原型結構A.S studio」合作，滿佈從花蓮移植過來的崖薑蕨，營造一派城市綠洲的况味。

台南天氣炎熱，在此歎雪糕也是一大快事。雪糕全以台灣水果來製作，如芒果、紅心芭樂（即番石榴）等，邊啖邊欣賞光影在柱樑間的推移，綠意滿滿。套一名日本遊客的意見，如此配套吃雪糕，也太奢侈鋪張了吧？●

南埕衖事

地址：台南市中西區中正路38、40號間

門票：200新台幣／約50港元，可折抵200新台幣消費；「衖 Lòng Stairs」體驗需另費，每位150新台幣／約38港元

網址：www.longstory.com.tw

註：逢周二休息

● 旅遊錦囊

入境要求：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：8月初香港往返高雄，長榮航空約2177港元起（連稅及燃油附加費）

交通：高雄高鐵左營站至台南站，12分鐘可達（135新台幣／約34港元起）

協力︰台南市政府觀光旅遊局

www.twtainan.net

文：馮柏偉

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]

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