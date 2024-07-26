師徒攜手 交織金屬藝術世界

除了兩人過去各自創作的作品，展覽還展出5件新作，當中別具意義的定是師徒二人共同創作的《春風化雨》和《溯源》。外表有如大樹一樣的《春風化雨》，纖細樹枝上是二人創作的花與葉，以及雕刻時用到的工具，就像將他們創作結下的果實連繫在一起，而這些果實最終都可回到樹幹處的一隻手——寓意師父將60年間累積的經驗與知識傳授予徒弟，培育新一代。《溯源》則由一組6件雕塑組成，每件作品都是一雙交纏的手，有的掌心握有即將孵化完成的蛋，有的手持雕刻刀，象徵二人從相識至今的關係，代表師徒攜手同行。

永恆連結 | 共鑄之緣：廖榮想師傅與林繁盛展現的金屬工藝

日期：即日至8月3日 （周日、一和公眾假期休息）

地點：中環卑利街11號飄雅活藝

網址：bit.ly/3KXt205

註：網上預約，免費參觀

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