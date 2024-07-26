打開法國百年衣櫥 驚見16吋腰「時尚」

展覽以時序劃分為5部分，從18世紀的宮廷服飾、新古典主義與浪漫主義對潮流的影響，說到高級訂製時裝的興起等，看着宮廷禮服、男士禮服、鑽石首飾等，凡爾賽宮夜夜笙歌的畫面躍現眼前，在藝人莫文蔚的聲音導航下，細聽法國140年的時尚演變史。

游走展覽各處，第一眼容易被華美衣飾所吸引，巴黎裝飾藝術博物館時裝及紡織品部（十九世紀前館藏）首席研究員Denis Bruna指，展覽重點不全然落在這些禮服上，展示櫃內並列的內衣一樣值得留意：「我們不想只做一個不斷展示美麗展品的展覽，策展時想起當時（清朝）的中國服飾相對鬆身，身形曲線隱藏在衣物之下，但在歐洲，尤其在法國是很不同的，衣服塑造身形，所以我們認為展示這些（塑造身形的）內衣很重要。」

胸衣緊束難呼吸 佩戴香料盒提神

展場內特意播放以18至20世紀歐洲為背景的電影片段，當時上流社會的女性衣著以收緊腰線、豐盈的長裙下襬為主，營造婀娜多姿的體態，靠的是外衣下的緊身胸衣和裙撐。香港故宮文化博物館策展人、副研究員楊悅庭表示，18世紀的宮廷女士會穿上鯨骨製的緊身胸衣（stays），其倒三角形態有助收腹，承托胸部。雖然19世紀初女性身形輪廓曾短暫地從曲線塑造成直線，緊身胸衣一度被淘汰；但步入浪漫時期（1819至1840年），主打束腰、修飾腰部的緊身胸衣（corset）再次回到女性身上，甚至愈束愈誇張。今次其中一件展品為19世紀中期製的緊身胸衣，可束出僅16至18吋的腰圍！當時緊身胸衣備受爭議，被批評束得過緊可致呼吸困難、暈眩、壓迫肋骨等。楊悅庭幽默地引用莫文蔚《呼吸有害》的歌詞「缺氧到似有幻象」，指「當年女性會佩戴香料盒，作用有如藥油一樣，每當快暈倒時就取出，嗅一嗅裏面沾有香料的海綿提神」。直到20世紀初，緊身胸衣被胸圍取代，才慢慢式微。

裙撐直徑可達1.6米 易出意外

緊身胸衣塑造女性上半身線條，下半身則由裙撐負責。宮廷禮服、長裙常見寬闊的裙襬，中間便全靠裙撐支撐以突顯纖細腰線。裙撐的材質、形態、設計等，隨着不同時代對身形的追求而不斷改變。18世紀宮廷禮服下的裙撐（panniers）狀似雞籠，繫於腰部兩側，以增大臀部寬度。浪漫時期女性腰線重新收緊，層層疊疊的襯裙（petticoat）撐出豐盈裙襬。不過，因襯裙沉重、不舒服，19世紀中出現的鳥籠狀金屬裙撐（crinoline），將重量大大減輕，讓裙撐熱潮從法國延伸至英國，甚至整個歐洲。在高峰時，裙撐的直徑可達1.6米！過大的裙撐不止讓人難以通過窄門，還容易出現意外如裙襬起火、被捲入車輪等。1870年代後，裙撐慢慢被小巧的裙襯（bustle）取代，掛在腰後，塑造的身體輪廓有如鵝的側面，突出當時長裙流行的垂褶設計。

男士一套3件禮服 必襯長劍

相比女士，男性的服裝演變較慢，也沒那麼明顯。18世紀的凡爾賽宮「門常開」，所有人都可入宮見國王，唯一條件是須打扮體面。當時的宮廷男士出席舞會、國王起牀和就寢儀式等場合時，一套3件由外套、背心和馬褲組成的法式男士禮服是標準衣著。不過光是靠衣著並不足夠，還要配備一把長劍；即使沒有配備，宮門外都可租借。向來被視作武器的長劍，在凡爾賽宮中，其時尚價值勝過一切。楊悅庭指，踏入19世紀男士服裝迎來重要轉變，從本來的半截馬褲，慢慢開始流行長褲，演變成現今男士的日常穿著。

法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770-1910年

日期：即日至10月14日

地點：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館展廳9

門票：成人$150起（包括展廳1至7的專題展覽和展廳9的特別展覽）

網址：bit.ly/4cRoPHc

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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