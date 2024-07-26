 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

從拍賣行實習生到亞洲區主席 仇國仕中環打造親民「珍奇櫃」

【明報專訊】如果你早前走過中環遮打大廈，會發現商場樓層正在裝修，預備明天（27日）蘇富比旗艦藝廊Sotheby's Maison的開幕。拍賣行去年剛慶祝在亞洲成立50周年，今年進一步在中環核心地段開設佔地2層、達2.4萬平方呎的旗艦藝廊，背後舵手正是蘇富比亞洲區主席仇國仕。由20多年前的拍賣行實習生走到今時今日的位置，他分享自己跟拍賣的不解之緣和收藏心得，引領大家走進蘇富比的「珍奇櫃」！

身兼蘇富比亞洲區主席、中國藝術品部國際主管及主席的仇國仕（Nicolas），出生於藝術世家，祖父仇焱之生於揚州，是一代傳奇古董商。仇焱之在11、12歲就跟上海古董藝術商學藝，又認識到熱愛藝術的丹麥收藏家，深受東西方文化薰陶，習兩家所長。隨着中國藝術品備受西方買家喜愛，其祖父的事業發展一帆風順。那時候遠道來上海尋找心頭好的收藏家眾多，包括Sir Percival David、Barbara Hutton等。由於仇焱之精通中英文又了解西方口味，不時與這些頂尖收藏家聯繫。

實習時着迷偵查珍品身世

祖父後來移居瑞士日內瓦，Nicolas父親仇大雄則在巴黎的Académie de la Grande Chaumière修讀fine art，可以想像Nicolas如何從小受藝術薰陶。大學時代，Nicolas在日內瓦本來修讀法律，但他認為自己雖有華人血統，卻對相關歷史所知不多，於是改為修讀Chinese Studies and History。過程中，Nicolas對亞洲藝術品興趣日增，曾於日內瓦的鮑氏東方藝術館實習。

有一年夏天，Nicolas到倫敦蘇富比的中國部實習，就在那刻找到畢生志業。「當時我在蘇富比的圖書館工作，基本上就是重新標記圖書館裏的所有書籍。在那裏，我常常聽到同事討論不同藝術品，就在那樣的氛圍下，我感受到發現新事物的興奮：那些不知從何而來的精品，要經過多少抽絲剝繭來偵查身世……這一切太令當時是實習生的我着迷。剛巧有同事離職，我毛遂自薦，不過當然被拒絕了。他們『打發』我，着我回學校多讀點書。」

於是Nicolas回校修讀中國藝術，卻仍然不得其門而入，因為他的中文「太差勁」了。為了學好中文，他到台灣繼續當實習生。「3年半以來我沒有放棄過，終於在台灣遇上當時掌管香港蘇富比中國藝術部的主管Jason Tse ( 謝啟亮）。那時是1990年代，他帶着一批珍品，正要辦一場巡迴展覽，我們很快便建立了信任和友誼。」Nicolas表示，那年頭台灣擁有不少極富購買力的買家。

拍品門類多元化 擴闊藏家興趣

當時其中一件珍品是傳奇的明成化鬪彩雞缸杯，「我的師父Jason竟然把這件珍品交託給我，讓我走過超過10米的長長走廊，把珍品拿給一名客戶展示」。Nicolas說起，該件珍品在1999年的香港蘇富比以2917萬港元成交，刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。「我永遠不會忘記Jason對我的信任，我也是在1999年那個夏天開始，成為蘇富比的正職員工。」Nicolas曾以為憑着祖父行內的名聲，自己入行會易如反掌；最終還是要付出無比努力和毅力，才得以踏足夢寐以求的行業。「我參與了1999年香港的春季拍賣會，那是我初次發現，中國內地已經有活躍收藏家。」

1973年，蘇富比成為首間進軍亞洲的國際拍賣行。1990年代蘇富比亞洲區主席為Julian Thompson，Nicolas尊為師父，公認為行內首屈一指中國藝術品專家。「香港蘇富比最初先引進中國藝術品，然後有國畫，還有珠寶首飾。至2000年初，再慢慢引進現代和當代亞洲藝術等，2017年再引入國際當代藝術。」拍賣行的門類日趨多元化，除了不定期引入化石，還有古老的大師級畫作、非洲藝術等，既測試市場反應，亦擴闊收藏家的興趣。「1998年，我們（亞洲蘇富比）的年銷售額約8900萬港元，時至今日，已增長到81億港元，生意額可說增長了百倍。」

核心地段設旗艦藝廊 明日開幕

時光荏苒，不止銷售額倍翻，Nicolas觀察到收藏家的口味亦由專注中國藝術，擴展到更多範疇，市場變得更全球化。「我們在紐約、倫敦的旗艦拍賣中，有些現代及當代藝術的活躍買家是來自亞洲，包括內地、香港、台灣、日本等地。日本自20世紀中就活躍於蘇富比國際拍賣，現時大中華區的藏家成為最具購買力一員。蘇富比亞洲區可說是跟紐約與倫敦的兄弟分庭抗禮。」這次在中環開設Sotheby's Maison是拍賣行的全新藝廊空間概念，Nicolas興奮表示：「我們委託荷蘭鹿特丹知名建築事務所MVRDV設計全新旗艦藝廊，以『別有天地』為題，希望為參觀者建構靈感不絕、探索無限的世界。」

「藝廊位處四通八達地段，是希望在未來數年為中環帶來新氣象，令藝術更普及。從前，大眾聽到蘇富比的名字可能會感到高不可攀；現在他們只要透過玻璃窗已可窺探一二。」Nicolas說到讓藝術普及並不是空談：「蘇富比創辦人以賣書起家，鑑古思今，我們會在藝廊1樓發售古董書籍，也有古老電影海報，入門價格低至數千元。當然場內也會有一系列跨門類藝術、奢侈品和收藏珍品，涵蓋8000萬年文明，以5000港元至5000萬港元不等的固定價格，供買家即時收藏。將來更希望闢出地方，讓參觀者品嘗咖啡！」

獨特空間 辦博物館級展覽

旗艦藝廊1樓，藏品豐富如百科全書；地下則設有獨特展覽空間，樓高6米，營造遼闊空間感，專為沉浸式體驗與深度鑑賞而設，會舉辦博物館級別展覽、藝術表演和拍賣預展，Nicolas以珍奇櫃（Cabinet of Curiosities）形容。「地下的空間充滿實驗意味，讓人馳騁想像；1樓的零售空間把文明濃縮；兩層不同的對比燈光設計，希望為參觀者帶來不同體驗，連結古今，突破地域界限。藝廊全年無休，希望在講述歷史之餘，同時能創造歷史。」他續道：「我為藝廊提出很多構想和藝術方向，藝術是我情之所衷。」

旗艦藝廊的頭炮展覽「菩提：佛教藝術萃珍」，展出一系列絕美佛教造像傑作，包括古犍陀羅到中國盛明，沿南北各朝，途經趙宋，追隨歷史足迹。「我們真的很榮幸能展出這批聖物，希望為這片土地帶來力量，故以此為藝廊首個展覽。」藝廊亦以「冰」為概念，展示龍美術館借出的兩件巨作，包括了Gerhard Richter《冰山》和北宋汝窰天青釉洗，橫跨時代與地域。

蘇富比旗艦藝廊

地址：中環干諾道中8號置地遮打（地下及1樓）

網址：sothebys.com/asia

文：Selene Luk

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕遮打大廈 仇國仕 開眼 收藏 拍賣 蘇富比

上 / 下一篇新聞