湯包「逆向」助對症 小輪襟章顯個性 「用設計去傳譯」 老派物事活現價值

了解品牌理念 「多趕都要做」

由於記者不是讀設計出身，訪問前便找一位相熟的設計師惡補品牌設計知識。設計師說，理論上先向客戶了解品牌理念，然後尋找品牌定位，最後才設計一貫的視覺識別——不過，實際上客戶常常不重視前兩個步驟，直接跳到最後一步。大膽聆聽行情後，遂向高雅詩小心求證。她笑盈盈說，通常大型項目才給空間去了解品牌，但就算項目沒留空間，也要自行蒐集資料，「就算多趕，我們都要做，如果不做，就做不到之後的概念」。

高雅詩是設計工作室THE CABINET的創辦人，THE CABINET明年開業20年，因為她還在讀設計時就開設工作室。她的座位附近，擺放了雪糕車造型的MINI Cooper玩具車，原來那是她大學最後一年的小組作業，學生功課獲MINI Cooper青睞。雪糕車、白兔糖、奶茶杯和保母車等具香港特色的造型車，得以如實呈現在商場活動裏。雖然項目沒有設計費，但「幾好玩」，她不經不覺就「玩」了近20年。

好玩歸好玩，創意工作總是捱夜，她自覺快要捱壞身子，於是跑去修讀中醫文憑，學習調理身體。其中一名女講師是現職中醫師，高雅詩順道找她看診，問診時也被問起做盛行，醫師聽到答案後說：「其實我想改過我公司的標誌。」中醫醫務所本來的標誌，高雅詩形容像用小畫家東拼西湊而成。

重塑品牌不止更改標誌，她倒過來向醫師「問診」：你跟其他中醫師有什麼不同的地方？你行醫有什麼特別？醫師想了很久，還是說：「我讀醫就醫人，都是這樣的。」未問出什麼之下，高雅詩唯有交出3個方向，陰陽、如意結和米，先讓醫師看看，「看完3個後，她都回答不了實際誰好，我就知道沒中，不是她想要的東西」。

後來醫師提到「懸壺濟世」是醫師應有的守則，高雅詩猜想或許是可行方向，便想辦法從視覺上演繹「懸壺濟世」，最後決定使用葫蘆。即使採納了葫蘆，之後亦有不同變化，譬如葫蘆實心還是空心？醫師堅持葫蘆應該實心，認為實心葫蘆才能象徵身體，品牌名稱在標誌上像血管經脈打通身體，成為最終方案。

新標誌選用棗紅色，顏色不單代表氣血，也表現醫師女性化的一面，畢竟中醫師仍以男性居多，但「有些女性病人，她比較喜歡看女醫生」，醫師亦善治不孕、安胎和坐月等女性需求，故此設計上強調女性化的一面。卡片和宣傳小冊子便沿用一致的品牌元素：葫蘆和棗紅色。

重塑品牌後，高雅詩發現醫務所還有一些湯包和茶包產品，適合大部分人調理身體，價格不過數十元，或可普及養生產品。她留意到，產品本身不俗，但包裝未必吸引，遂主動提議將湯包和茶包改頭換面，讓更多人認識，衍生養生品牌「合KIO」。

她認為，坊間普遍不理解湯包和茶包原先的中醫詞彙，譬如潤肺、清肝，到底什麼時候才要潤肺、清肝？湯包和茶包的內容不變，「用設計的方法去傳譯這堆產品」，首先改變的是名字。潤肺湯改名為大壓力湯，原來大壓力時需要潤肺；脾氣暴躁時需要清肝、解肝鬱，順理成章改名為脾氣暴躁湯。在中醫角度，喉嚨痛有多種成因，熱氣和身子虛皆能導致。而熱氣背後也有多種成因，當中包括打邊爐和燒烤，「合KIO」索性推出邊爐燒烤湯，客官自行調理（當然，讀者若有健康疑問，適宜請教專業人士）。

視覺上，包裝用湯羹來作擬人法的表現。湯羹堆疊，壓得最底的湯羹破裂，看得出來是大壓力湯；湯羹的邊緣帶有曲線，看起來像人痕癢發抖，顯然是喉嚨痕癢湯；湯羹的藍色邊線斷成一截截，藍色邊線也掉到周遭，寓意脫髮危機湯。高雅詩說：「希望從視覺上就可以很快，兩三秒的時間，他（客人）一看到產品的標籤、那個公仔，就會明白到大概是什麼事。」

各種方案齊備 玩味設計有知音

像湯包和茶包，許多既有事物存在價值，卻缺乏好好表現的空間，天星小輪或許是其中一例。疫情期間，天星小輪傳出財困消息，高雅詩聯同其他團隊，主動聯繫天星小輪推出周邊產品，以籌募經費。高雅詩想到，日本新幹線能推出許多大賣的周邊產品，天星小輪似乎有着同樣潛力。

設計前，高雅詩有機會到天星小輪參觀，去了乘客不能到訪的駕駛艙和船引擎位置，跟水手聊天，又參觀碼頭的職員休息間和木工房。她發現，天星小輪如有任何木品損毁，仍由木工師傅一手一腳修復，因此天星小輪獨有一種很原始的手作質感。相較其他交通工具，天星小輪不講速度不講效率，講的是愜意，還附帶一種舊情懷。

天星小輪的視覺元素相對容易發揮，船身配搭綠色跟白色，座椅上一個個細孔構成星形。建基於上述感受和視覺元素，已準備許多產品設計的想法。第一期推出了多個天星小輪造型的各色襟章，各具表情，命名也包含了跟小輪有關的詞語及一些本地流行語，結合團隊推出的網上性格測驗，史官星、世一星、船膠星、藝文星……體現舊情懷之餘也有新玩法。高雅詩說，因去年旅客重新來港，緩解了天星小輪的財困問題，企劃便擱置了。本來還有天星小輪造型的茶具，茶壺刻意製成橢圓形，就像天星小輪的船體，不過暫時只能留在電子存檔裏，看日後有否機會推出產品。

好點子未能實現，現實中老是常出現，高雅詩依舊屢敗屢戰，每次提交最保守至最玩味的不同方案，看看哪天有知音人。有次樂施會的設計主題有關貧窮和糧食，她參考樂施會從前風格，最保守的方案是一個有窮困孩童圖片的設計；另一個是像食家從上至下拍攝食物；最後一個方案把玩字體設計，將「窮」字拉長，象徵無盡窮。從樂施會得來的回應是「其實我們覺得『窮』可以」，出乎她意料。她曾替母校德望中學設計向校友籌款的物品，建議做一支紀念清酒，心裏卻打定輸數，覺得天主教學校應該不能喝酒。結果又獲採納，「原來是可以的，其實可能之前從來沒有人提議過，他們自己又不會說」。

香港若是品牌 應帶得出靈活性格

品牌設計經驗那麼多，記者也請她為香港「診症」，如果香港是一個品牌，她能否被人辨識？她誠言「品牌來說未辨識到」，正因為香港有着許多特質，卻未有歸納。若用一句話來說，什麼是香港文化？有人說中西合璧，有人說有新有舊，更多人說不出。高雅詩認為，歸納工作分為兩個層面：官方提出歸納的假設，做一個品牌；另邊廂也得要地方的人認同。在她眼裏，香港的特色可能不在於物質所見，「香港這個品牌應該帶得出我們的性格」。記者想起北歐設計風格簡潔，常聯繫到北歐人的個性，然而香港人的個性又是什麼？高雅詩想到的是靈活，她想像香港的標誌設計能夠套入不同顏色和形狀，「我怎樣變都好，都能感受到（靈活），可能就是香港人設計上的演繹」。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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