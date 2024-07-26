太古坊育「風水林」 人與自然同呼吸

城市與自然，如何共存？太古地產邀請曾設計法國人權宣言廣場（Rights of Man Square）、新加坡濱海灣公園的園境師Kathryn Gustafson，在太古坊設計「太古中央廣場」及「太古花園」，近日全面啟用及向公眾開放。項目由香港大學生態專家侯智恒作生態評估，希望在港島東建立一條「綠色走廊」，保育本土動植物，實現人與自然共生。

太古坊位於鰂魚涌，背靠柏架山，面對大海，是本土鳥類由柏架山向海濱遷徙的必經通道，也是外來鳥類北上南下的途經之處。開埠以後，港島商貿迅速發展，帶動東部人口、商業及住宅區快速增長。人類活動擴大，導致本土植被遭大量破壞，原生動物棲息環境亦惡化。

嘉道理農場合作 保育本土動植物

「本土植物與動物是共同進化的。以本土鳥類為例，牠吃本地樹的果實、在樹上築巢。外來植物與本土鳥類沒有建立生態關係，牠吃不慣，也不會在上面生活。」侯智恒說，香港開埠後深受西方影響，園境設計方面亦依照西方慣例，甚少將目光放在本土植物上。因此，儘管城市綠化不斷發展，保育本土動植物依舊需要進步。

自2018年起，太古中央廣場及太古花園與嘉道理農場暨植物園合作，在農場挑選及採購多株原生樹種，經農場培育，於今年移植到廣場與花園中。春季開花的假蘋婆、夏秋季結果的南酸棗、秋季紅葉的楓香、冬季結果的鵝掌柴……佔比超過20%的原生植物，吸引紅耳鵯、玉帶鳳蝶、東方蜜蜂等多類在香港常見的鳥類及昆蟲駐足停留。侯智恒補充，植物剛移植至此，目前還未成熟，「預計在2至3年後，可以生長得更加茂密，遮蔽陽光，形成生態圈，達到為城市降溫的效果」。

孕育「原野」 盼為城市降溫

初初走入太古中央廣場，或覺些許雜亂：植物不似常見都市林或綠化帶般層次分明、修剪整齊，反而重重疊疊，各有方向。侯智恒解釋，這是一種「nature base」的園境設計，目的是還原更加自然的生態環境。

Kathryn解釋，在設計園境時，她將郊野「風水林」的概念放置在城市中心，「風水林植被密集，創造陰涼的同時，也創造了樹木之間的連接，讓動物可以在不同樹間移動。這樣創造出來的綠化具有層次，有不同高度的樹木可供動物築巢、隱蔽與覓食。我們試圖在城市環境中創造一個自然的、分層的生態系統」。

當代城市居民似乎已習慣整齊劃一的綠化，但Kathryn認為，伴隨社會對自然景觀的了解不斷加深，市民審美也在改變，「50年前，人們可能會抱怨更鬆散、更自然的種植美學，並認為它不夠整齊。改善生物多樣性的新園境設計方案，依賴於社會對更健康環境的渴望；植物不被過分修剪、長期存活，亦依賴於社會美感的演變和鑑賞能力的提升」。

水景交錯 「太古船塢」重現

為動植物提供庇護的同時，Kathryn不忘將人類活動納入考慮。她說：「綠色空間的設計靈感來自鰂魚涌昔日的空間佈局。」1883年，太古洋行在鰂魚涌設立糖廠及當時全港最大的船塢，使鰂魚涌一度成為本地最大的工業區。「長條形的船塢中，土地和水交錯。這啟發太古中央廣場設計長條形的水池，並用植物框起來，營造水景交錯。」

儘管位於商業中心，Kathryn仍希望將太古中央廣場及太古花園設計為城市中的避風港，為在此工作的人提供休息，而不是供人流動的空間。因此，她在設計時考慮到環境的私密度，用噴泉水聲隔絕交通噪音，為休息的人創造一個可以停留和集中注意力的地方。

行走其中，不時見到上班族坐在樹下吃飯，與三五好友談笑。蟲鳴、鳥叫、綠蔭如蓋，人與自然相處和睦，這正是Kathryn的期望。「鳥類和動物可能在黎明和黃昏出現，人類在中間的時間裏需要蔭蔽和休息。要在人類和自然間找到平衡，創造一個可以同時屬於兩者的空間。」她說。

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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