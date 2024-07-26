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開眼 大都會文藝誌

【香港】埋藏情感的古老教堂

【明報專訊】（編按：回應7月5日蔡宛蓉〈自我對話〉）

親愛的V：

記得去年這時候，我們剛剛在西九文化區完成The Dreaming的演出。這個作品由統籌到演出用了不足幾個月的時間，去探討澳洲原住民的神話和世界觀。當代舞配合一班音樂人演奏即興音樂，還在劇場中加入錄像；現在回想起，我們野心太大了吧。不過慶幸我們有這一股純真創作的動力，作品才會出現。不論好壞，在現今香港擁有創作的動力和機會去演出是可貴的。

這個月剛剛推出了新專輯，名字是Tropical Church。中文譯名應該是熱帶教堂吧。一直都沒有機會跟你說，其實專輯的起源是有一天我在巴士站等候你，突然下起大雨來。於是我躲進附近的一所教堂，在教堂裏，我想起了父親故鄉毛里求斯的氣味，以及那攙雜着乳香和潮濕的味道。感覺蘑菇在木柱的暗角上偷偷生長出來了。雨水猛烈地敲打着教堂的金屬屋頂，外面路上擠滿了鼓譟的司機，他們鬧着響咹駛過，一絲絲的沮喪在滿佈摩天大樓的香港街道上迴盪。聽起來像是某段殘存往事，與這座神聖建築裏我最熟悉的聲音融合在一起。

父親在20多歲的時候就搬來香港，應該跟我現在的年紀差不多。之後每幾年都會回鄉探親，這樣就40年了。在2020年，COVID高峰嚴峻之時，他回到毛里求斯，為他姐姐送最後一程。在隔離酒店的3個星期，他寫了幾封家書，提及他對這故鄉的感覺，這個家彷彿已經是一個遙遠的概念。當地方失去了熟識的家人和朋友，看着面目全非的街道，語言都生疏了，彷彿當年熟悉的味道都改變了。那，它還可以稱之為家嗎？我也在想，多年後的香港仍然可以是家嗎？可能也不太重要了，斟酌多了，只會鑽牛角尖。對我而言，「家」就是一座古老、埋藏着無數不言而喻的情感的教堂。錯綜複雜的歷史隱沒在那些潮濕的木柱、鬧市的喧鬧聲，以及街道上熙來攘往的行人腳步聲之中。把它變成音樂，希望幾十年後，再聽，可以喚醒現在眼前的風景。

這樣跟你通信就快一年了。可以跟你在這裏暢所欲言，是幸福的。謝謝你。

祝安好。

O

文：江逸天

O，以音樂說故事的人

[開眼 大都會文藝誌]

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