日本有一種公園叫冒險遊戲場（冒険遊び場／Adventure playground），是一個沒有傳統遊樂設施、自由玩耍、風險自負的公園，玩耍的材料大概是樹木、廢棄物、泥、水等，並由當地志願組織維護和管理。目的就是為孩子提供一個不受社會規範束縛的遊樂環境，自由地利用任何方式和材料去玩耍。冒險遊戲場的原型，就是存放廢木材和建築材料的地方、是垃圾堆積的地方、是樹林中沒有鋪路的地方、是個做實驗不用問大人的好地方。

世界上第一個冒險遊戲場，是在1937年的瑞典斯德哥爾摩，那時候初次出現類似的冒險遊戲場。後來在1943年的哥本哈根郊區，終於設立了恩德魯普廢棄物遊樂場（Skrammellegepladsen）。源於在二戰後，景觀設計師和公園建築師留意到孩子們更喜歡在建築廢料和垃圾場玩耍，而不是在整潔的操場上玩。後來英國景觀設計師來到恩德魯普廢棄物遊樂場，留下了深刻的印象，將概念帶回英國，並成為一股潮流。後來又被帶回其發源地丹麥，最後傳到瑞典、瑞士、德國、法國、意大利、美國、澳洲和日本。

到了位於東京世田谷區木羽根公園內的冒險遊戲場「羽根木プレーパーク」，能看到爬上屋頂的小孩、把果實丟到火堆裏的小孩、在泥漿上搭建滑梯的小孩，也有一些埋頭於木工的大人。我和兒子埋頭在地下挖隧道，衣服弄髒，卻變態地感到治癒。心裏想要報復一下需要不斷整理清潔的日本日常，又用木頭製作了一部一米高的髒亂機，物品或生物放了進去就會混進泥水拍打，變得又髒又亂，我們把它留在公園一角，期待下個用家。其後，我聽到在場的工作人員說，由於遊戲場依賴非牟利組織營運，推廣普及已到了瓶頸，打算轉戰到另一種營運模式，例如不定期流動地舉辦，壓縮成只將概念應用到不同場域。我有時候想，小朋友當然擅長玩耍，瓶頸是社會性潔癖吧。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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