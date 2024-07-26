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【巴黎】從傷兵復健到平等競技：先賢祠裏說殘奧故事

【明報專訊】2024年法國巴黎奧運及殘奧主辦方表明，今年的目標是普天同慶，在法國國慶日（7月14日）於巴黎開始傳遞奥運的火炬，再環繞花都巡迴一周。為了讓旅客和奧運有更深度接觸，除了多項比賽在旅遊名勝舉行外，在巴黎亦有8個有關奧運的專題展覽，如在羅浮宮、盧森堡鍍金門宮（Palais de la Porte Dorée）、巴黎第15區的SPOT24奧運的展覽等等。此外，在紀念歷代法國偉人的先賢祠（Panthéon，可說是法國的西敏寺）中，亦有一個名為「殘奧會故事」（Histoires paralympiques）的特備展覽。為什麼展覽要設在先賢祠？策展人解釋，因為這裏的地穴安葬了路易．布拉耶（Louis Braille）（在XXV號區）：他就是現在世界通用的「觸感書寫」（盲人文字系統）發明人。策展人將展覽和先賢祠中的偉人作呼應——這些偉人捍衛公民及普世價值，希望創造一個更平等的世界。布拉耶的朋友Hippolyte Coltat為他寫道：「致為所有看不見的人打開知識之門的他。」（A celui qui a ouvert à tous ceux qui ne voient pas les portes du savoir.）那麼，我們也可以理解殘奧就是為所有不被看見的人打開一扇門，獲得被看見的機會。

然而，殘奧會最初並非為實現「平等」而設立。事實上，「平等」這個概念只是後來隨着社會進步而逐漸生成的說法。殘奧會的雛型旨在為幫助第二次世界大戰後的傷兵復健而設。二戰結束，許多傷兵再無法跟戰前一樣自理生活，他們的身體改變了；1948年，在英格蘭南部只有1500名居民的小鎮史篤曼維爾（Stoke Mandeville）的一家醫院裏，德籍猶太裔神經科醫生路德維希．古特曼（Ludwig Guttmann）舉辦了一場微型運動會，招募25至30名坐輪椅的病人參與賽事。到1952年，荷蘭加入該賽事，令該賽事變得國際化，並更名為「史篤曼維爾國際運動會」。

「Handicap Fr」訪問了今次其中一位策展人斯爾萬．費哈茲（Sylvain Ferez），他解釋「史篤曼維爾國際運動會」在1960年之前，只會邀請坐輪椅的人參與，但隨着時間推移，復健運動逐漸演變為休閒運動，然後又發展為競技運動。1960年，第一屆最接近現今我們所理解的殘奧會在羅馬舉行，主要的參賽者都是脊髓有損傷的人。漸漸地，大家希望包容到其他身體和腦部發展有缺陷的人，所以固定每4年籌劃一次賽事，供有意願參加者參與。1989年，國際殘奧委員會正式成立，所有殘疾人士都可以一起參與賽事。於是，一個新時代誕生了，並在2012年倫敦奧運會達到高峰。

殘奧發展有賴運動員積極參與

殘奧在過去70多年間，由英國小鎮的復健運動會發展到後來的大型競技運動，這發展完全有賴各種身體或腦部有缺陷的運動員積極參與。他們在參與競技比賽時都有對身體和運動表述自己的看法。他們的話語令殘奧在形式發展上產生實質變化。今天，殘奧會為「共享運動」和「體育活動」提供相對平等的條件，除了運動形式由復健變為競技之外，這些賽事也讓我們重新反思與身體的關係。

這個展覽很小，各位讀者如果到先賢祠參觀，不妨看一看最初的比賽片段和殘奧參賽者的訪問。這些並不僅僅是殘疾人士的勵志故事，同時亦能看出比賽中的歡樂：當中讓筆者印象深刻的是，展出影片甚至追溯到「史篤曼維爾國際運動會」誕生前的軼事，包括1920年在隆尚馬場（Longchamp Racecourse）為殘疾人士舉辦的三輪車比賽，而展覽中更展示了當年參賽的三輪車，外形挺好看的。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

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