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開眼 一場show一次旅行

艾頓莊攝影珍藏 凝視脆弱之美

【明報專訊】Fragile，中文譯作易碎的，脆弱的，又被解釋為受不起挫折，敏感而不堅強。但在攝影師眼中，脆弱卻「常是創造力的靈感來源」。無論是Tyler Mitchell鏡頭下，甲蟲爬上男孩鼻頭的瞬間；還是Robert Mapplethorpe捕捉初生紅花低垂的時刻，世間萬物皆可見「脆弱之美」。

倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）現正舉行攝影展Fragile Beauty，展出由英國歌手艾頓莊收藏、來自140名攝影師逾300幅現當代攝影作品，探索不同年代之下，脆弱中蘊含的美麗與生機。

呈現邊緣人美麗與血淚

是次展覽分為「脆弱之美」、「舞台、銀幕、明星」、「新聞攝影」等8個主題，呈現1950年至今以鏡頭記錄下的人物、自然與社會。展品來自艾頓莊與伴侶David Furnish的私人收藏，策展人Lydia Caston走入兩人家中，觀察收藏家與攝影作品如何共處與互動，並從牆上超過7000張相片中挑選出約300幅作品展出。在Lydia Caston看來，「展覽作品涵蓋了1950年至今的歷史，某種程度上與艾頓莊的職業生涯平行」。因此，展覽既深深根植於攝影史，又蘊含着收藏家的人生體悟與感受。

艾頓莊既是歌手，也是收藏家與慈善家，在2021年獲音樂媒體Billboard評為「史上最成功男歌手」第一名。自1980年代以來，艾頓莊致力於對抗愛滋病的公益活動，並於1992年成立愛滋病基金會，為病人募集善款。2005年12月，在英國《民事伴侶關係法》生效同月，艾頓莊與同性戀人David Furnish結成民事伴侶，並不斷致力推動LGBT反歧視運動。

艾頓莊對弱勢群體的支持與關懷，在他的收藏品中不難見到。展覽核心「脆弱之美」展廳，展出Nan Goldin的Thanksgiving系列作品，149張相片由頂到底覆蓋展廳的牆壁，使觀眾完全沉浸在她的影像世界中。作品記錄了1973到1999年間，Nan Goldin在性小眾與愛滋病人社群中的經歷。她用帶着感情與溫度的鏡頭，呈現游走於城市邊緣的人們的美麗與血淚。

夢露3肖像結合殘酷與溫柔

在成為收藏家之前，歌手是艾頓莊最為人知的身分。台上的五光十色，台後的脆弱黯淡，在他收藏的人物肖像中可以看見。在「舞台、銀幕、明星」展廳，包括3張首次公開展出的美國影星瑪麗蓮夢露肖像。迷人的金髮、艷麗的臉龐，是夢露留在公眾記憶中的形象。一個成長於孤兒院的窮苦女孩，在締造夢想的荷李活中成為家喻戶曉的影星。這個經歷讓她的明星形象突破影視與娛樂，成為戰後復蘇的「美國夢」象徵；然而，在夢的背後，是她被忽視的個人意志和孤獨的死亡。

是次展出的3張肖像，包括Richard Avedon在1957年於紐約拍攝的夢露早期肖像，相中呈現的金髮女郎形象，是夢露最為人所知的面向；還有Eve Arnold在1960年拍攝夢露在《亂點鴛鴦譜》片場後台排練台詞時的肖像，相中夢露的眼神望向他處，若有所思；最後一張，是Bert Stern在1962年為夢露拍攝的The Last Sitting，兩個月後，夢露被發現在公寓離世。在策展人Lydia Caston看來，這些相片的展出「結合了殘酷與溫柔」，觀眾得以窺見在舞台之下，夢露的脆弱瞬間。

新聞攝影回應迫害、抵抗

「新聞攝影」展區則展出1960年代至今，半世紀以來的新聞相片，「突出了艾頓莊對新聞攝影的熱情」。其中許多相片已經成為公眾意識的一部分，回應了迫害、抵抗與其他歷史關鍵時刻，用影像為歷史立下里程碑。其中最廣為人知的相片，或許是Richard Drew於911恐怖襲擊時攝下的The Falling Man ，相片捕捉到襲擊發生後，某人從世貿中心墮樓的瞬間。

Lydia Caston表示，展覽中對痛苦、暴力的呈現是必要的，「它深刻且帶給人沉思，喚醒對人類行為給自身帶來脆弱的思考」。展覽結合了許多歷史事件和不同視角，探討了攝影對人類生活帶來的影響。Lydia Caston說：「脆弱是貫穿整個展覽的主題。支撐着創造力的強烈脆弱與存在的本質脆弱，都是收藏家對攝影的熱情與感性。脆弱之美，是連接一切的細絲。」

V&A South Kensington

Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection

日期：即日至2025年1月5日

時間：上午10:00至下午5:45，周五至晚上10:00

地址：Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址：bit.ly/4eVlKYI

文：王梓萌

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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