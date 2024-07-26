不止五環——奧運海報二三事

早前，2024巴黎奧運會海報出爐，法國藝術家加東尼（Ugo Gattoni）手繪海報引發熱議。今期「美藝客廳」，我們邀請設計研究者徐巧詩共同走入奧運海報的世界，穿梭繽紛色彩中，探尋奧運海報二三事。

「奧運海報不止是告訴大家，奧運會來了；也不止是讓人看見那5個環。」在徐巧詩看來，「奧運海報是一種特別的海報類型，出現之後，往後幾十年甚至上百年，都會被反覆回看」，其中蘊含的不僅有美學追求，還有創作的時代背景、時人對體育的看法等等。因此，奧運海報需要觀眾「行多一步，慢慢睇」。

行多一步，細細看今次巴黎奧運會海報。徐巧詩評價，「佢真係好大膽，完全摒棄過去less is more的觀念，反而使用最maximize的方法去表達」。從塞納河到艾菲爾鐵塔、從吉祥物到奧運五環，藝術家以巴黎為背景，打造出烏托邦式的體育城。在極度豐富的細節裏，徐巧詩發現，畫中「最重要的是人」。

她觀察到，海報中「男子與女子的數量是一樣」，這正對應了今屆奧運會，首次實現男女參賽運動員數量相同的平權舉措；畫中人物個個不同，或是激烈比賽，或是熱情觀看，「無論從哪個角度，焦點都在人身上」；今屆亦是首次奧運會與殘奧會海報合二為一，「表達了無論怎樣的人，都是一樣的、平等的」。人的存在，讓海報充滿故事，吸引觀眾反覆觀看，樂在其中，「就像睇《清明上河圖》，你都係關心入面啲人做緊乜」。

畫中人，令觀眾流連忘返；畫外人，執筆故事亦引人深思。常居巴黎，藝術家加東尼對這座城市有着獨特的感受，「畫中的樹，正是他在城市中所見的樹」。真實元素融入畫中，使得海報在超現實的同時又貼近現實，「去到巴黎的人，也許會忍不住看，畫中之物，哪些是真實存在，哪些是虛構」。在AI（人工智能）繪畫大行其道的當下，加東尼堅持使用手繪，耗時6個月完成作品。AI如此發達，為何還需要設計師設計海報？徐巧詩說：「許多生活細節，許多令人相信的value（價值），比如男女比例應該一樣、健全運動員和disabled的運動員一樣重要，都只有人才能畫出來。」

關於奧運會的討論鋪天蓋地，對於奧運海報的評價亦褒貶不一。徐巧詩建議，與其在不同聲音中尋找好與壞的評價，不如「自己睇，睇多次，唔好食下花生就算」，畢竟，就算是看着同一幅畫，都會「有人覺得沒有法國國旗，無法代表法國；亦都有人覺得，難道沒有國旗，就認不出這是巴黎嗎？」

（美藝客廳‧二十一）

「客座策展人」簡介

徐巧詩，設計研究者、設計生活作者、設計研究工作室Talking Hands發起人、《香港北魏真書》作者。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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