 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

金宇澄《繁花》鋪出畫家路 承載上海視野、東北上山下鄉記憶

【明報專訊】中國當代著名作家、藝術家金宇澄因長篇小說《繁花》成名。2023年底，由導演王家衛執導的電視劇《繁花》熱播，讓金宇澄的小說《繁花》再度掀起閱讀熱潮。今年，金宇澄除了在香港書展舉行講座，同時於中環舉行個人畫展「繁花——金宇澄繪畫展」，筆者有機會專訪金宇澄，聽他講述他眼中的《繁花》世界。

由王家衛執導的電視劇《繁花》，近半年在華語世界掀起話題。《繁花》改編自金宇澄的同名小說，作者於2011年開始，用筆名「獨上閣樓」（編按：這也是小說的第一句話）在以上海話交流的網站「弄堂網」上創作《繁花》。2012年，小說在《收穫》雜誌上連載，單行本於隔年出版。

「上海在遠方閃閃發光」

小說出版後半年，王導便到上海拜訪他，希望拿到版權，將它改編成劇集。金宇澄受訪時表示：「當時上海有一些同行還不知道這本小說，但是他已經看過，可見他閱讀量很大。有時候我跟他聊天，發現很多年輕人的小說他都有看，只不過是不吭聲。」他又提到，當時王導特別打動他的一點，是在第一次見面時他就說：「你這本書寫的就是我哥哥姊姊的事情。」

王家衛出生在上海，5歲隨父母移居香港，但家裏的哥哥姊姊留在上海，他們跟《繁花》裏面的人物基本上是同一代人，所以王家衛決定改編這本小說。金宇澄補充：「一個完整的家庭分成了兩塊，不代表兩邊沒有來往，反過來彼此的聯繫其實更密切，更加關注對方。」

金宇澄與王導也有不少相似的地方，年輕時他上山下鄉，離開家鄉7年光景，每天聽上海小青年在北方宿舍裏聊上海，甚至有人可把整條淮海路商店名稱倒背如流，他感嘆地說：「我一直說，上海在遠方閃閃發光，是什麼原因？就是因為你得不到它，就像異地戀一樣，愈來愈美麗。」

金宇澄當了30年文學編輯，「我們當編輯的，都有一個共同點——朝思暮想，希望明天郵箱裏面有一個語言非常獨特的小說」。他認為，語言是城市的特徵，方言讓各地立即展現鮮明的性格。他曾說：「如果一個盲人到廣州，周圍全是普通話，他肯定以為自己並沒有到廣州。」

用母語思維寫作 感到自由

金宇澄在許多場合都提到寫《繁花》時，用的是「滬語思維」，只有用母語思維寫作時，他才感受到寫作的自由。他認為無論是文體或內容，都必須是作家自己的東西，要與別不同。因此，他特別看重寫作的辨識度，「我要和別人完全分開，一看就知道是我的東西，那樣才好。畫畫也是這樣，你如果畫的畫和別人的畫一模一樣，你這畫它幹嘛呢？」

金宇澄說，劇版《繁花》像一面鏡子，產生小說的另一個對照。劇裏很多細節讓金宇澄感到驚喜，「比如外貿公司這一段，小說裏就寫了幾句阿寶做外貿，27號提都沒提，王家衛卻能把當時外灘27號的外貿公司還原出來，包括汪小姐在茶水間的那些細節」。

此外，原著對黃河路的描述其實非常少，大概只提及兩三次，王導演在拍劇前調查了6年，這點也讓金宇澄非常佩服。「他拍上海絕對不是空穴來風，前期做了大量的調查工作，想拍它拍成這樣、那樣。因為小說裏頭有大量飯局，我知道他甚至一開始有想過以飯局來串連，作為電視劇的結構。」《繁花》熱播，金宇澄認為皇天不負有心人，導演成功地打開了所有人的記憶話匣子。

對於改編自己小說，金宇澄的態度非常開放，他認為每個人心目中的上海都不一樣，是各人各說，視乎個人經歷與想像力，沒有統一標準。訪問期間，他說得最多的是「樂見其成」這四字，在他看來，將原著交給導演，就是展開另一種生命力的表現。這點也與王導的想法不謀而合，王導本人也曾說：「這個劇集只是蛋糕中的一塊。」他希望大家讀原著，認為每個人心裏都有屬於自己的《繁花》。

金宇澄透露小說裏的人物，基本上都有原型，這樣才生動。「包括王家衛導演最喜歡的小毛，半夜裏面有一個女人跟着小毛回家洗衣服這一段，是導演最喜歡的橋段，這個都是有原型的，你想都想不出來的人物關係。半夜三更，一個女的跟他回去，兩個人一句話不說就洗衣服，女人洗完衣服，第二天一早就說我走了。」

被問到偏愛的女性角色，金宇澄分享自己蠻喜歡電視劇裏的雪芝（杜鵑飾演），但從小說的角度來看，他最喜歡的卻是像蓓蒂那種小姑娘，可惜很難把她帶入劇中，「她像一條小金魚一樣出現一下就沒有了，無論是話劇、電影編劇都非常難處理，這麼一個小姑娘怎麼弄？」

學者許子東在書展講座提出，一般長篇小說，作家都要富麗堂皇，講點大道理，然而金宇澄甫開首就說了一個捉姦的故事，用意何在？對此，作家在講座中回應：「這也是一個所謂策略，就是說要吸引讀者進來，現在的人很不容易進門的，你不好看人家就走了。」他補充：「但實際上《繁花》這本書有很多非常沉重的內容，但都是埋伏在後頭，比如200頁、300頁那種地方。」他舉例說：「一個老太太獨自在家裏，然後有一個人來找她，說你的丈夫的老朋友從監獄裏出來了。然後這個老太太就說，我丈夫這個老朋友在當年鎮壓的時候早就槍斃了，怎麼他出來了，他說確實他沒槍斃，老太太就不平衡了。她說我朝思暮想的就是等我死了以後，我和你們一個丈夫、一個丈夫的朋友，3個人就像抗戰勝利的時候，在上海去跳舞、喝酒，然後她說我白等了一輩子，我白白等了一輩子，原來這個人沒死，我怎麼面對，我怎麼死？我怎麼面對我死去的老公？」最後他總結道：「我覺得生生不息的人生啊，就是有很多非常難以言說的事情。」

為《繁花》繪插圖 揮灑創意

10年前，金宇澄藉《繁花》出版之機，打開了插圖的創作之門。在給《繁花》畫了插圖以後，很多人誇他畫得好，金宇澄說：「我這個人是經不起誇的，別人說我畫得好，我就想表現得再好一點。」於是他便畫下去，慢慢形成一種良性循環。機緣巧合下，一個80後青年前來，提議把他的作品做成絲網版畫，說可以用來送朋友，金宇澄便逐漸由文學界走進美術範疇。

金宇澄認為，人難免有「避難求易」的心態，他稱畫畫比寫作愉快，「寫作就是一個編碼和解碼的過程，有時會讓人很焦慮，像一個黑洞，收集再多的材料放進去，還是什麼也看不出來，成天要皺着眉頭、睜大眼睛，盯住屏幕裏的文字，反覆檢查，不如音樂和畫面，一秒鐘就得到一種愉悅，很快就能被人了解、被感染」。開啟畫畫人生以後，金宇澄盡情發揮其自由與浩瀚的想像力，將超現實意象與日常現實世界相互交織。

喜歡畫手 易製造想像空間

金宇澄喜歡圖畫裏有故事，表現個人的解讀，相比五官，他更喜歡畫手——擁抱的手、翻書的手、托舉的手、指引的手。他說，畫人往往不如畫一隻手，容易製造想像空間，比如《靜安寺》，金宇澄把靜安寺放在一個托盤上，以印度佛像的手端出來。又如在《S公寓》裏，有一隻手拎起一棟公寓，下面有半張女人面孔，那是他讀中學的時候每天經過的愛司公寓。

金宇澄在年輕時到過東北當知青，這段記憶經常在他的腦海中浮現。畫展中有一幅從水井底部仰望的作品，配以一段文字描述：「我鏟起的泥沙裏，一定有你的頭髮，你的眼淚，你的鈕扣，你留下來的氣味和痕迹。」這對應了畫家的真實回憶，當時有一個女青年落井死了，他需要下到30米深的底部，做清潔善後工作，從水井的底部看上去，世界只有一個錢幣大小。

另一幅《麥地午飯》也充分表達了人們生存的艱難。麥地上有一張方桌，上面有饅頭、粥和碗筷，兩隻小鳥站立其中。每天早晨一班人開始割麥，遠處擺一張方桌。誰第一個割到桌前，就可以盡情享用食物。人人都為生存而拚命，但偏偏體力較差的人群，他們來晚了，就什麼都吃不到。這樣一個場景，是他年輕時在東北聽到的故事。

記憶中的馬 瘦削痛苦

金宇澄也喜歡畫馬，每匹馬背後，都承載着他的東北往事。在上山下鄉期間，他得知農場的人如何殘忍對待馬匹。金宇澄記憶中的馬是瘦削的、痛苦的，中國人說「做牛做馬」是悲慘的分類，動物各有各命，「比如貓咪一輩子不用幹活，成天東走西逛，不知道在忙些什麼。做一匹馬牠必須每天付出勞動，才能吃到一點東西」。

他在〈馬語〉一文中，提到馬擁有優秀視力，因此容易損傷變瞎：「如果鞭傷、情緒波動、內分泌失調，或者急火攻心，馬眼就瞎了，這是馬的剛烈所在。曾見三名車夫將一馬打到皮開肉綻，打斷了皮鞭和鎬柄，牠做錯了事，股腿流血，當夜牠就失明了。醫生說是牠內心不平，心火上攻的緣故。在馬群聚居的地方，你經常可以看到瞎馬的存在，牠們終年在暗無天日的礦洞裏、或是在酷暑嚴寒的原野上拉車和拖碾，仍然被人深度重複利用，一直到死。」

很多畫家喜歡畫馬，因為其特立獨行，體態優美，是一種有想像力的動物。金宇澄補充：「我前幾天還看到熱帶雨林裏，人把很沉重的木頭綁在馬身上，讓牠從山上運下來，這也太悲慘了，美好動物過着這麼悲慘的日子。有個馬場老闆看了〈馬語〉說，朋友，關於馬的這些事情，我怎麼居然不知道。我說，你看到的馬，是貴族血統的。我知道普通馬的生活，是凋零、沉重的碎片。」

金宇澄將想像、浪漫與幽默留給了繪畫，他的上海視野在繪畫中完全展開：建築、街區、客廳、陽台、衣架、餐具、衣服、花瓶、樂器……讓人不禁想起美國畫家愛德華‧霍普（Edward Hopper）筆下的紐約，一切似乎很熟悉，但你找不到確實地址，找不到相應物事。

「繁花——金宇澄繪畫展」由季豐沙龍舉辦，展出共41幅作品，精選自藝術家過去10年創作的多個系列，畫中既有上海的舊事舊景，也有天馬行空的幻想世界。

繁花——金宇澄繪畫展

日期：即日至8月22日，逢周二至周六

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：大館總部大樓地下01-G04-G05舖

備註：須電郵（rsvp@kwaifunghin.com）或致電（2580 0058）預約

文：柯美君

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞