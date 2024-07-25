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seasonal picks Olympics Special：紅白藍服飾 見證重要時刻 巴黎時尚之都 奧運風尚

【明報專訊】巴黎作為舉世知名的時尚之都，辦起奧運來，當然亦比其他城市更為講究。究其原因，當然是因為有各大時尚品牌的積極加持。巴黎夏季奧運會開幕禮將於周六凌晨（香港時間）展開，讓我們先為讀者精選各時尚品牌的各式奧運設計。

法國隊造型

巴黎的時尚品牌多不勝數，究竟哪個品牌有幸為法國國家隊設計造型？運動員在奧運會和殘奧會開幕式上穿著的服裝，正是由Berluti一手包辦（A）。在時尚顧問兼造型師Carine Roitfeld的創意指導，並收集各持份者包括運動員的建議下，創製出充滿優雅風格、靈活和舒適的套裝。用色以午夜藍為主，外套採用青果領設計，領上圖案靈感源自法國國旗紅白藍漸變色，同時亦標誌着Berluti的Patina的古法染皮工藝。男裝的禮服外套襯以同色系西褲，女裝的禮服則為無袖版本，展露運動員強壯手臂，女裝可襯以西褲或絲綢半截裙。鞋履為Berluti Shadow運動鞋，或配搭裙裝的Lorenzo loafers。●

香港劍神代言

即使只有一個品牌能為法國國家隊設計造型，亦不代表其他品牌會鬆懈。Dior就與多國際獎牌得主和品牌好友，拍攝一輯頌揚運動之美的照片。參與的運動員包括跳遠運動員干尼迪（Erwan Konaté）、殘奧游泳運動員Alex Portal、網球運動員魯迪（Casper Ruud）、划艇運動員Matteo Sartori和攀石運動員Matteo Zurloni。此外，4名Dior品牌代言人包括滑板運動員Aurélien Giraud、滑浪運動員Kauli Vaast、110米跨欄冠軍佐亞（Sasha Zhoya），以及香港之光劍擊運動員張家朗（B），均以男裝藝術總監Kim Jones設計的造型帥氣亮相。●

風火焰足球服

除了國家隊於開幕式上穿著的制服，在各項運動比賽也需要別出心裁的服裝以振士氣。日本時裝設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）主理的Y-3與日本足球協會（JFA）首次聯手（C），推出為日本國家足球隊而設的「賽場裝備」，和「時尚服飾」的聯乘系列。設計以手繪風火焰圖案作為貫穿整個系列的主題，代表着一種神奇力量，讓日本男女子國家足球隊透過全新的場上裝備，在賽場上展現他們的拼搏精神。落場版球衣採用了可快速乾燥和具透氣效果的HEAT.RDY技術，並飾以隊徽和adidas標誌，不過同系列型格的時尚服飾，似乎更能吸引非球迷的時尚愛好者。●

紫荊花展活力

不說不知，原來中國香港代表團與體育協會暨奧林匹克委員會，與Fila的合作已邁入第14個年頭。這次品牌贊助運動員出征巴黎奧運的服飾，訂製開幕禮服、領獎服和休閒服，見證重要時刻。當中的出征贊助裝備，設計融合具象徵意義的元素，如洋紫荊圖案、奧運標誌和港協暨奧委會會徽（D）。品牌根據不同場景與運動員的需求，選用不同布料，確保服裝的舒適度。值得一提的是，團服還特別從巴黎這座「藝術之都」汲取靈感，以象牙色、紅色和海軍藍搭配法國藍，內搭短袖上衣則融合了紫荊花和當代塗鴉藝術，展現中國香港代表團在世界級賽場上的活力。●

自信美國隊

Kim Kardashian創辦的塑身衣品牌Skims，第三度與美國國家隊合作，為代表隊運動員設計2024巴黎奧運和殘奧會聯乘系列，包括內衣、緊身訓練服、運動休閒褲裝等單品，並首次推出男裝、游泳服飾和無障礙服裝（E）。系列用上美國國家隊標誌元素、奧運五環圖案，以及殘奧會的Agitos標誌，採用柔軟面料製成，讓運動員在場上穿出輕鬆自在感。品牌邀請多名美國隊選手，包括體操選手Sunisa Lee、游泳選手Jessica Long和Caeleb Dressel等擔任模特兒，他們站在象徵美國隊的紅色背景中，展現自信與力量。聯乘系列同時登陸品牌官網發售，讓美國國家隊粉絲，在熒幕前穿上舒適的居家服，為運動員打氣。●

蒙古金線刺繡

奧運除了運動，原來也可以讓人認識不同國家的時尚品牌，蒙古時裝品牌Michel & Amazonka，2015年在首都烏蘭巴托創立，設計結合蒙古傳統文化元素和現代剪裁。品牌為蒙古國家隊設計巴黎奧運會開幕和閉幕式服飾（F），輪廓靈感來自蒙古的傳統服裝，看起來類似長袍，通常於喜慶場合穿著。國家隊制服以白色和灰色為主調，男女裝配上不同顏色的背心，當中飾有代表努力和堅持的山脈、奧運火炬和巴黎奧運徽章等圖案刺繡，並刻意選用上金線，寄語能為國家隊帶來金牌。為了令整體造型更完整，品牌還額外為女裝設計配飾，包括耳環和手袋。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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