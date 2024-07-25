beauty news：享受陽光與大自然 做好防水防曬護理

【明報專訊】陽光燦爛的盛夏，無論到沙灘暢游、衝浪、遊船河……各式各樣的水上活動，都是消暑的好選擇。然而有害的紫外線，卻會加快皮膚衰老、引致發炎等問題，在享受陽光與大自然之餘，亦務必做好防曬工夫。今夏連卡佛專程從歐美、日韓蒐羅多款適合戶外活動的防水防曬護理產品，部分更採用先進科技研製而成，包括瑞典本土品牌EVY防曬慕斯SPF 50（A，$250/100ml），每樽均為真空壓縮罐裝，由於沒有空氣進入，每次擠出的「慕斯」均為新鮮；採用的防水配方，質感清爽不黏膩，聲稱防水防汗，不會在游泳、出汗時消失，其活性成分聲稱有效抵禦UVA和UVB，可提供6小時保護。