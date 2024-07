beauty Olympics Special：奧運會美妝時刻 化妝上陣 展現女性魅力

隨着時代變遷,改變了很多人的思想和觀念。昔日觀眾欣賞奧運比賽,只會在一些講求美感的項目中,如體操和韻律泳等,才看到參賽運動員以濃妝艷抹妝容亮相,大眾不但受落,還會以審美角度欣賞她們的外表形象。反而在其他賽事項目中,女運動員大多不會化妝上陣,全因為社會大眾認為運動和化妝,兩者存在着矛盾,先不說汗水會讓妝容花掉,針對奧運選手而言,普遍認為女選手毋須予人漂亮形象,只需一往無前向目標進發。不過近年女性意識愈來愈強大,很多女運動員均勇於表達自己,拒絕被運動員身分限制,以精心妝扮出賽,既在賽場上展示實力,又兼顧美態與形象,即使汗流浹背,依然保持女性美麗形象,一改外界給予她們的刻板印象。

美國跨欄女將:化妝表達自我

還記得在2021年舉行的第32屆東京奧運會中,不少田徑場上的女性選手都以鮮艷色彩妝點自己,像烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh、美國跨欄選手Christina Clemons和美國田徑選手Vashti Cunningham等,她們塗上唇膏、畫上獨特的眼線,為頭髮染色、佩戴上五顏六色的gel甲…… 為單調的賽道增添色彩與趣味,予人留下深刻印象,成就奧運會美妝時刻。

相信有人會批評,甚至質疑女運動員為何需要化妝參加比賽,或者會說她們應該把注意力集中在運動上,而不是髮型和妝容。奧運選手、美國跨欄選手Christina Clemons曾在英國網媒Popsugar的訪問中表示:「在比賽中,我總感到興奮和充滿自信,所以我喜歡用大膽的妝容出賽。在比賽中,我沉浸在自己的世界中,在做自己喜歡的事情。不管別人喜不喜歡,我都沒有所謂。」她還表示:「許多人可能不期望女運動員看起來很女性化,我認為在參與運動的同時展現女性魅力是一種力量,而不是弱點。」Christina Clemons的說法,明確表達出女性有權利以自己感到舒適的形象示人,告訴大眾即使運動,也可以化妝,態度強而有力。●

文:劉詩言

模特兒:Ania R(Primo)

化妝及髮型:Chris Lam、Chris Lai

編輯:陳淑安

