showcase：創作手法不受束縛 回顧十年時尚之旅

Louis Vuitton的Voyager Show 2024初秋女裝系列中，品牌創意總監Nicolas Ghesquière展示了他在LV這10年來的創意巔峰。系列融合了他早期的設計元素，反映出LV的法國高級時裝根源和經典標誌。系列以自由奔放的手法重新詮釋這些元素，並注入豐富絢麗的色彩與圖案。剪裁以長短線條交錯搭配，精緻的細節與大膽版型兼容，將古典主義以及Nicolas Ghesquière擅長的未來科幻感共冶一爐，煥發活力生氣。這個感覺明快的系列以配飾貫穿主題，例如手袋系列Petite Malle、Twist、OnTheGo等均得以重新演繹，展現出靈活百變的面貌；新加入的Slim Trunk手袋，亦見證 LV不斷演變發展的悠久歷史。系列不僅展現了品牌的經典與創新，也顯示其對未來時尚的獨特見解。

與藝術家孫一鈿合作 可愛動物添童趣

系列去年於上海發布，Nicolas Ghesquière亦趁機與中國當代藝術家孫一鈿合作，將她筆下各種如玩具般的可愛動物，包括粉紅色兔子、黃色鴨子、斑點狗、獵豹、斑馬、企鵝和天鵝創造出對比鮮明的圖案，與經典的單品有趣互動，令設計添加一抹少有的童趣喜感。●

文：溫兆明

模特兒：Meng Yao（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：鮮艷色彩 優雅航海風格

Louis Vuitton的「旅遊」核心理念人所共知，連帶與旅遊關聯的帆船賽亦成為品牌的贊助對象。LV早於40多年前的1983年便開始贊助巴塞隆拿美洲盃帆船賽，品牌亦為此推出特別設計的男女裝限量系列，當中網羅時裝、手袋和配飾，設計糅合品牌標誌和鮮艷奪目的色彩和航海元素，體現世界級帆船賽的熱鬧氣氛和澎湃活力。單品的百搭款式、卓越功能與優雅航海風格亦渾然一體。（圖6、7）

談及運動，當然不得不提LV替今屆奧運聖火火炬和獎牌專製的行李箱，還有頒獎時使用的獎牌托盤等。品牌以百多年的製作工藝為奧運加持，說巴黎是有史以來最時尚高貴的奧運會實不為過。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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