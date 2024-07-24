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Watch News：當代藝術家 設計水滴形懷表

【明報專訊】歐洲國家盃剛完結，大家應該在直播賽事上不斷看到官方腕表品牌Hublot的身影。除了支持運動，品牌跟不少當代藝術家也有密切聯繫，最近便和當代藝術家Daniel Arsham合作，製成Arsham Droplet懷表。

Daniel Arsham以將日常物品轉化為「未來遺物」的獨特風格著稱。懷表的靈感源於自然界中的天然流體形態，採用鈦金屬、橡膠和藍寶石材質製成。水滴形懷表長73.2毫米、寬52.6毫米、厚22.5毫米設計，符合人體工學觸感。懷表搭載Meca-10表廠自製機芯，毋須頻繁上鏈，可提供長達10日的動力儲存。鏤空表殼以鈦金屬材質打造，採用「三文治」結構，搭配兩塊工藝精湛的弧形水滴造型表鏡。側面的減震圈選用特製的Daniel Arsham綠橡膠製成，表面印有藝術家的monogram。表殼採用雙密封系統，並巧妙配備多個密封圈，確保其30米防水性能。

懷表配備兩條鈦金屬鏈條，設品牌專利雙「一鍵式」快速更換表帶系統，既可作為懷表綴於胸前，亦可當作吊墜佩戴，另外亦設有小巧精緻的底盤，當作座鐘擺放，限量99枚。●

查詢：2781 2728

文：張曉冬

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