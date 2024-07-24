明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

巴黎奧運會採用「光電池技術」 越過光束 記錄衝線時間

【明報專訊】香港跟巴黎的夏季時差相距6小時，大家是否已經研究好不同項目的比賽時間表，預留時間欣賞心水賽事？不過無論看什麼比賽，負責大會指定計時的都是Omega。大家或會以為品牌只是提供計時器，其實他們在每屆奧運也會引入更先進的技術，例如以每秒拍攝40,000幅數碼影像的光感應攝影機精確捕捉運動員的動作，甚至以4K UHD（超高清）方式將比賽資訊影像傳給奧林匹克廣播服務公司！

確保選手同時間起步 比賽更公平

在整個奧運期間，Omega 提供計時最大誤差只有百萬分之一秒的「量子計時器」，計算每個運動員的作賽時間。不過要做到精準無誤，卻並非只單靠計時器。

體育比賽講求公平，以徑賽項目為例，選手必須在同一時間起步。但傳統起步槍有不足之處，以200米賽跑為例，運動員起跑位置並非直線，最遠賽道和最近賽道上的運動員位置相距較遠，聽到槍聲的時差可達1/10秒。品牌設計的「電子起步槍」，則接駁到每名選手身後的揚聲器，當發令員按下扳機，起步槍會發出閃光，即時傳送起步脈冲到計時裝置，選手身後「田徑起步器」的揚聲器便會發出聲響，確保所有運動員在同一時間起步。除了設有揚聲器，起步器內置感應器，可以每秒4000次的頻率量度運動員蹬離腳踏板的力度。探測系統會即時傳送量度結果到現場電腦，裁判員可看到是否有選手違規起步。根據世界田徑聯會規則，最短起步反應時間為100毫秒（1/10秒），反應時間低於下限即視作違規提前起步。至於在衝線位置，品牌的「光電池技術」則代替傳統的終點衝線帶。裝置會發射光束，當運動員越過光束，會即時記錄其衝線時間。Omega在終點線整合設置一組四枚光電池，可以全面探測運動員的身體形態，系統可即時提供選手的完賽時間，但正式賽果仍以終點攝影機錄得的官方時間為準。

在游泳比賽的泳池兩端，品牌設置了「觸摸板」，當游泳比賽完賽一刻，運動員的手觸及觸摸板，並施以1.5公斤的力度，即可制停計時器，提供最精準的計時數據。這項技術由Omega研創，1968年墨西哥奧運會上首次啟用，而由上屆東京奧運會開始，速度攀登（Speed Climbing）比賽項目中，亦在牆頂加設觸摸板。在許多其他體育項目中，品牌也使用「運動感應器及定位系統」，捕捉比賽期間的運動員實時資訊，包括即時速度和位置、加速度和軌跡等。這些數據能讓電視廣播公司、觀眾和教練，從頭到尾分析選手表現。

每秒40,000幅數碼影像 助裁判評定賽果

在2024巴黎奧運，品牌也帶來3項新技術。「Scan'O' Vision Ultimate系統」採用市場上解像度最高的「光感應終點攝影機」，可在賽道終點線上以每秒拍攝40,000幅數碼影像，讓裁判更快評定賽果。系統設有專門的彩色感應器，令影像更清晰。「Vionardo新一代圖形技術」則能以4K UHD顯示功能，將即時計時和計分，以至最終賽果和運動員資訊，實時和不間斷地生成無比清晰的圖形資訊，在熒幕顯示，為觀眾帶來即時的體驗。

「Computer Vision電腦視像系統」採用一部或多部攝影機組，分別產生針對個別體育項目而設的人工智能模型。以沙灘排球賽為例，球員不用再佩戴安裝在衣服的感應器，品牌可利用場地四周裝設的高解像度攝影機獲取數據，準確捕捉球員作賽的每個動作，還可追蹤排球在空中移動，全方位顯示比賽過程。在跳水項目上，攝影機系統會追蹤運動員從起跳到入水的全程記錄，即時結合人工智能與演算法複製跳水動作的3D影像，提供影像數據和計算指標（例如空中時間和入水速度），以助裁判員評定選手表現。在體操上亦可追蹤選手動作，製作有用指標供裁判員和電視觀眾參考，例如運動員有否越線出界，或顯示跳躍的高度和空中躍動的時間等。

推出奧運限量版腕表、NATO表帶

Omega一直為奧運改良跟計時有關的相關技術，但也沒有忘記本業，今次便為巴黎2024年奧運會推出了2款特別版腕表。Seamaster潛水300米巴黎2024年奧運會特別版腕表向運動員夢寐以求的獎牌致敬，表殼以精鋼和18K Moonshine金製作，表盤為白色陶瓷，啞光飾面襯上光面浮雕波浪紋理。6時位置日曆窗的黑色數字採用巴黎2024年奧運會字體，秒針亦飾有精巧的2024奧運標誌。精鋼鏈帶用上品牌Quick Change專利快速更換系統，可輕易更換表帶，例如特別設計的巴黎2024年奧運會NATO表帶。Speedmaster Chronoscope巴黎2024年奧運會腕表則採用金、黑和白三種主色，分別有精鋼和18K Moonshine金型號，配搭皮帶或金屬鏈帶。銀乳白色表盤上印有三組深灰色螺旋圖案計時刻度，重塑1940年代的製表工藝，刻度包括測速計、脈搏計和測距計。

兩款腕表分別配搭8800 Co-Axial Master Chronometer機芯和9908/9909 Co-Axial Master Chronometer機芯，均經瑞士聯邦計量科學研究所METAS嚴格測試通過認證，達到其嚴格的精確度、性能和防磁效能標準。腕表底部均鑲飾奧運紀念版底蓋，磨砂飾面襯托冲壓徽章，徽章刻有鏡面拋光巴黎2024年奧運會標誌、冲壓Paris 2024字樣和奧運五環圖案，別具紀念價值。●

查詢：2518 9880

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]

相關字詞﹕計時 2024巴黎奧運 奧運

上 / 下一篇新聞