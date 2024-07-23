媽媽維特：心靈雞湯火爆版

冷男基因的他向來社交較弱，升中第一年沒交到朋友，到中二卻神奇得了幾個死黨。我說神奇，是因為阿仔待人接物的親和度近乎零，經常聽見他在電話裏，用毫不留情，甚至由上而下的語氣「狂抦」、「教訓」好友。我和老公心想，朋友都有自尊心吧，這麼罵人法，不會把朋友罵跑嗎？

但上天就是這麼神奇，讓他交上了幾個品性純良、不介意常常被教訓的好友。常言物以類聚，阿仔和他們的共通點，大概就是成績中游、在校內「躺平」……當然，他們最大的共同嗜好就是打機吧，這是當今年輕人的最大公因數。

阿仔常和朋友邊打機、邊通話。他不喜歡我們看着他用電腦，定必拉上趟門；但也許是戴上耳筒的關係，沒意識到自己的聲量，習慣扯大嗓門，我們往往都聽到大約的對話內容。

打機時，阿仔對他眼中表現不濟的隊友，都會即時喝罵；當遇見一些「拖累」他的街外人，他也會向朋友發表刻薄的品評。雖然我不太認同這個態度，但很少去管，一來愈管他只會愈反感，二來我也相信，這是他需要自己探索的一個歷程。外界給他的反應，才是現階段他最受用的回饋。只有在他聲浪擾人時，我才會提醒他收斂。

也有很多時候，阿仔似乎不是在打機，卻仍跟朋友通話「煲粥」。而我隱約意識到，他自己也是初生之犢，卻很喜歡以「參透世情」的姿態對朋友們指指點點。我盡量都不理會他們談什麼，但有一次，阿仔實在罵得太大聲，我關起自己房門都無法聽不到。

那一次，阿仔以一貫「巴之閉」態度，對死黨「曉以大義」。他半帶奚落、又非常嚴峻地教訓朋友，說長此下去將會如何XX，近乎在詛咒對方的下場了……我漸漸聽到，阿仔似乎在罵朋友沒有好好學打領帶，平日只用「懶人法」把校呔套上脖子。

他語重心長地訓誡：「你知唔知呀，將來搵工，連呔都唔識打，人哋會點睇你呀，會死人㗎……」說得咬牙切齒、十萬火急。這時老公和我互望，無聲地一齊爆笑。老公細細聲在我耳邊說：「其實佢阿爸我，從來唔使打呔返工喎。」

青春期不屑守舊 討厭被視為少不更事

當然，我們都扮沒聽到什麼。世界很大，阿仔正在一點一點的建構他對世界的認識。他喜歡用自己的方法，不屑於我們的一套。我們看到他少不更事的可愛，也知道他討厭我們把他視為少不更事。我覺得天經地義的，在他眼中只是老、守舊，他很抗拒，甚至很生氣，只是沒有正面跟我頂撞。

之前，我常覺得阿仔太自恃，喜歡在朋友面前做大佬，卻沒有做大佬的仁厚（果然是我守舊吧）。但近日又想，或許阿仔的言行，某程度上也是一種「火爆版心靈雞湯」？我很喜歡和朋友深談，聽他們的苦惱，也常有觸及生命課題的討論。當然我不會罵人，或自以為是地訓示，但阿仔的模樣，會不會也是我的某種變奏？他嚴謹看待他認為重要的事，用自己的模式與死黨交流，儘管表面上跟老練溫和的我完全不同，但內心的追求也許相似？當我這麼想，就覺得生命實在太有趣了，更感恩能察看生命的種種呈現。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第511期]