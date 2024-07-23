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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

簡易廚房：肉碎兩味 炒四季豆＋釀豆腐

【明報專訊】炎炎夏日，天氣時熱時雨，大家出街買餸煮飯時，都要小心身體，提防中暑，記得多飲水。或者大家出街買餸後已經一身大汗，想到回家後要在熱焫焫的爐火旁開爐煮飯，當然也不好受，到底有什麼方法解決呢？我會選擇多用蒸煮和快炒這些烹調方法，盡量縮減烹調時間，愈快離開廚房愈好。

大家都記得我提過，家中雪櫃一定時常準備部分食材，例如冰鮮肉碎、薯仔、盒裝豆腐等。這些所謂百搭食材，既可以獨立做餸，又可以配合其他食材烹調，十分方便；加上這些食材烹調時間一般都較短，很適合我「快手煮」的宗旨。今次我就用一盒肉碎來製作兩味家常菜，內裏已包含肉、豆腐和菜，方便快捷。

■欖菜肉鬆四季豆

◆材料

肉碎150克、四季豆1包、欖菜2湯匙

肉碎調味料

生抽2茶匙、糖1茶匙、麻油1茶匙、生粉1茶匙

◆做法

(1)肉碎加入調味料撈勻醃15分鐘，備用

(2)四季豆用手撕開，建議連豆邊的絲一齊撕走，以免有渣

(3)熱油鑊，加入肉碎炒香，炒至九成熟盛起

(4)加少許油，爆香四季豆

(5)肉碎回鑊加入欖菜炒勻，炒至四季豆軟身便完成

■客家釀豆腐

◆材料

肉碎100克、本菇100克、豆腐1磚

肉碎調味料

生抽1湯匙、麻油1茶匙、蒜蓉1瓣切粒、糖1茶匙、生粉1茶匙

芡汁調味料

糖1茶匙、生粉水150毫升、生抽2茶匙、老抽1茶匙、蠔油2湯匙、生粉1茶匙

◆做法

(1)本菇煠2分鐘備用；之後把肉碎加入調味料撈勻，醃15分鐘

(2)豆腐切開數件，在每件豆腐中間挖一個洞

(3)在豆腐洞內撲少許生粉

(4)肉碎釀入豆腐之中

(5)熱油鑊，放入釀好的豆腐，煎至金黃色，盛起備用；再加入芡汁調味料及本菇，豆腐回鑊煮1至2分鐘，加入生粉芡便完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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