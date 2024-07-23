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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

家家有禮：街頭滑板技藝場體驗動感夏日

【明報專訊】今年夏季，大埔超級城特意與設計界人氣組合Chocotoy合作，設計逾1500平方呎「夏日滑板技藝場」，讓小朋友探索這項新銳運動，一嘗當中樂趣。技藝場融合街頭滑板文化與運動元素，設置了3個打卡熱點，包括「火炬手Skate Boy」帶領的「勝利大巡遊」，小朋友可親身體驗極速滑板的刺激；旁邊「四色彩雲拱門」可以欣賞到「彩虹滑板王」及「獅子Biker」流暢的滑行動作；「Hip Hop滑板擂台」則有「熊主Summy」及「大耳兔Jump Roller」展示精湛滑板技巧。

商場還會舉辦街頭滑板體驗活動，讓小朋友在專業教練指導下，學習滑板的基本技巧及花式動作。會員只要憑4000積分或即日以電子貨幣消費滿$500即可參加。至於充滿STEAM元素的運動體驗「新興運動全接觸」，小朋友可以藉此了解新興運動穿雲箭及布袋球的玩法，開啟一個充滿動感與活力的夏日！

◆大埔超級城「夏日滑板技藝場」

日期︰即日至8月31日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰大埔超級城C區

查詢︰2665 6090

■大埔超級城送「Chocotoy手指滑板」及紅酒

大埔超級城送出「Chocotoy手指滑板」及紅酒予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可得禮品1份（圖2）。有興趣的讀者請於7月30日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「夏日滑板技藝場」佔地多少平方呎？

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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