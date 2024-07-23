家家有禮：街頭滑板技藝場體驗動感夏日

【明報專訊】今年夏季，大埔超級城特意與設計界人氣組合Chocotoy合作，設計逾1500平方呎「夏日滑板技藝場」，讓小朋友探索這項新銳運動，一嘗當中樂趣。技藝場融合街頭滑板文化與運動元素，設置了3個打卡熱點，包括「火炬手Skate Boy」帶領的「勝利大巡遊」，小朋友可親身體驗極速滑板的刺激；旁邊「四色彩雲拱門」可以欣賞到「彩虹滑板王」及「獅子Biker」流暢的滑行動作；「Hip Hop滑板擂台」則有「熊主Summy」及「大耳兔Jump Roller」展示精湛滑板技巧。