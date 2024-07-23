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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

家家有禮：投入刺激運動派對為健兒打氣

【明報專訊】踏入夏日，觀塘apm展開一場熱情洋溢的運動派對。商場特別與南非3D插畫師Naydine Bosman合作，設計出逾3000平方呎的「潮玩狂熱運動會」，場中設有多個打卡位，讓爸媽與孩子一同感受這股運動熱潮。

首先映入眼簾的是由Naydine設計的6個運動健將雕塑，包括劍擊英雄、游水飛魚、體操天使等，最高的雕塑有近3米高，栩栩如生地展現運動員英姿；另一打卡位是40呎長「巨泳池」場景，讓人彷彿置身於激烈的游泳賽事之中。同場還設有「街舞體感遊戲」，小朋友可隨着屏幕指示，體驗街舞的魅力。表現最出色的前三名，更有機會獲得價值達$900的獎品。商場還於7月26日至8月11日的指定周六日安排了一系列活力十足的表演及工作坊，包括啦啦隊表演、街頭霹靂舞表演、咖啡品味工作坊等，讓一家大小共度歡樂暑假，也為運動員打打氣。

◆apm「潮玩狂熱運動會」

日期︰即日至9月1日

時間︰中午12:00至晚上11:00

地點︰apm大堂

查詢︰3148 1200

■apm送「apm ! Sport Everywhere雨傘」及LUPICIA茶葉

apm送出夏日禮品套裝予《Happy PaMa 教得樂》讀者，每份包括「apm ! Sport Everywhere雨傘」及LUPICIA茶葉。名額10個，每人可得禮品1份（圖2）。有興趣的讀者請於7月30日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「潮玩狂熱運動會」6個運動健將雕塑由誰設計？

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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