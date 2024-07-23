家家有禮：勇闖恐龍島尋寶兼學習地質知識

【明報專訊】又到暑假，一於化身古生物學家，深入探索神秘而又充滿魅力的恐龍世界吧！香港挪亞方舟推出了全新的「恐龍島大冒險」，透過多種趣味活動，讓大小朋友一同發掘恐龍的神秘面貌，寓學習於玩樂。走進恐龍島後，小小古生物學家可以坐上微型挖掘機，發掘埋藏於沙石中的恐龍蛋，研究當中的恐龍骨架化石，並帶回家中收藏；又或者在水道中尋找各種天然寶藏，如寶石、礦石和小岩石，同時學習地質小知識。