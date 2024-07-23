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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

家家有禮：勇闖恐龍島尋寶兼學習地質知識

【明報專訊】又到暑假，一於化身古生物學家，深入探索神秘而又充滿魅力的恐龍世界吧！香港挪亞方舟推出了全新的「恐龍島大冒險」，透過多種趣味活動，讓大小朋友一同發掘恐龍的神秘面貌，寓學習於玩樂。走進恐龍島後，小小古生物學家可以坐上微型挖掘機，發掘埋藏於沙石中的恐龍蛋，研究當中的恐龍骨架化石，並帶回家中收藏；又或者在水道中尋找各種天然寶藏，如寶石、礦石和小岩石，同時學習地質小知識。

好玩的小朋友，還可以穿上恐龍主題服飾，加入恐龍保衛隊，在巨型互動遊戲屏幕上擊碎從天而降的巨大隕石，保護恐龍的家園！除了探險，小朋友也可以發揮創意，親手炮製恐龍曲奇餅乾，在學習的過程中培養耐心和細心，更能透過美味的製成品獲得成就感。挑戰足夠的指定任務後，小朋友可獲得襟章，記念這一趟考古之旅。

整理︰陳真紀、顏燕雯

◆挪亞方舟「恐龍島大冒險」

日期︰即日至9月1日（逢周六日）

時間︰上午10:00至晚上6:00

地點︰新界馬灣珀欣路33號

網址︰www.noahsark.com.hk

查詢︰3411 8888

■挪亞方舟送入場券連10個遊戲代幣

挪亞方舟送出入場門票予《Happy PaMa 教得樂》讀者，每份禮品包括一大一小入場券連10個遊戲代幣。名額10個，每人可得禮品1份（圖2）。有興趣的讀者請於7月25日（本周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：挪亞方舟「恐龍島大冒險」活動日期至幾月幾日？

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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