好去處：愉景灣大型沙灘充氣樂園 投入「彈游」世界 水上奔流大激鬥

文：顏燕雯

小模特兒：Nora、Courtney

今個夏天，愉景灣大白灣沙灘已變身為大型沙灘水上冒險樂園Splashtopia「愉景灣彈游夏日嘉年華」，超過48,000平方呎的沙灘區共設置了9個巨型充氣遊樂項目，小朋友無論是「細膽鬼」還是喜歡刺激挑戰，都能找到玩水放電的心水遊戲！

輕巧類遊戲：

．魚樂無窮（圖）

．水戰激鬥（圖）

．斜坡波波池（圖）

刺激類遊戲：

．巨型滾輪（圖）

．夢幻水世界（圖）

．巨型滑梯（圖）

．巨型滑梯（圖）

．水上障礙賽（圖）

■INFO

Splashtopia 「愉景灣彈游夏日嘉年華」

日期：即日至9月1日

時間：每日上午10:00至下午1:30及下午2:30至晚上6:00（每日2節）

地點：愉景灣大白灣沙灘

入場費：$258（1名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）；$318（1名3至12歲小童及2名18歲或以上成人陪同，

或2名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）

購票：shorturl.at/TVLV8

[Happy PaMa 教得樂 第511期]