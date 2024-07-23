明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

好去處：愉景灣大型沙灘充氣樂園 投入「彈游」世界 水上奔流大激鬥

【明報專訊】夏日熱辣辣，當然要玩水！一個結合彈牀、水槍、滑梯等小朋友最愛設施的水上活動，絕對是今夏必玩，大家快些準備好泳裝、拖鞋和防曬用品，出發到愉景灣盡情「彈游」吧！

文：顏燕雯

小模特兒：Nora、Courtney

今個夏天，愉景灣大白灣沙灘已變身為大型沙灘水上冒險樂園Splashtopia「愉景灣彈游夏日嘉年華」，超過48,000平方呎的沙灘區共設置了9個巨型充氣遊樂項目，小朋友無論是「細膽鬼」還是喜歡刺激挑戰，都能找到玩水放電的心水遊戲！

輕巧類遊戲：

．魚樂無窮（圖）

．水戰激鬥（圖）

．斜坡波波池（圖）

刺激類遊戲：

．巨型滾輪（圖）

．夢幻水世界（圖）

．巨型滑梯（圖）

．巨型滑梯（圖）

．水上障礙賽（圖）

■INFO

Splashtopia 「愉景灣彈游夏日嘉年華」

日期：即日至9月1日

時間：每日上午10:00至下午1:30及下午2:30至晚上6:00（每日2節）

地點：愉景灣大白灣沙灘

入場費：$258（1名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）；$318（1名3至12歲小童及2名18歲或以上成人陪同，

或2名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）

購票：shorturl.at/TVLV8

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

上 / 下一篇新聞