好去處：愉景灣大型沙灘充氣樂園 投入「彈游」世界 水上奔流大激鬥

【明報專訊】夏日熱辣辣，當然要玩水！一個結合彈牀、水槍、滑梯等小朋友最愛設施的水上活動，絕對是今夏必玩，大家快些準備好泳裝、拖鞋和防曬用品，出發到愉景灣盡情「彈游」吧！
文：顏燕雯
小模特兒：Nora、Courtney
今個夏天，愉景灣大白灣沙灘已變身為大型沙灘水上冒險樂園Splashtopia「愉景灣彈游夏日嘉年華」，超過48,000平方呎的沙灘區共設置了9個巨型充氣遊樂項目，小朋友無論是「細膽鬼」還是喜歡刺激挑戰，都能找到玩水放電的心水遊戲！
輕巧類遊戲：
．魚樂無窮（圖）
．水戰激鬥（圖）
．斜坡波波池（圖）
刺激類遊戲：
．巨型滾輪（圖）
．夢幻水世界（圖）
．巨型滑梯（圖）
．巨型滑梯（圖）
．水上障礙賽（圖）
■INFO
Splashtopia 「愉景灣彈游夏日嘉年華」
日期：即日至9月1日
時間：每日上午10:00至下午1:30及下午2:30至晚上6:00（每日2節）
地點：愉景灣大白灣沙灘
入場費：$258（1名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）；$318（1名3至12歲小童及2名18歲或以上成人陪同，
或2名3至12歲小童及1名18歲或以上成人陪同）
[Happy PaMa 教得樂 第511期]