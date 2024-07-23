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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

家家有禮：輕功水上飄鍛煉平衡力

【明報專訊】為迎接盛夏運動狂熱，荃灣廣場推出SPORTS FIESTA運動主題活動，為小朋友及爸媽們帶來一系列玩樂與運動並重的體驗。商場L1中庭設置了「輕功水上飄競技樂園」大型充氣裝置，小朋友可以在其中自由跑跳、穿梭於障礙物之間，體驗輕功水上飄般的快感，兼且鍛煉平衡力。每節活動為20分鐘，The Point會員只要憑100積分並即日以電子貨幣消費滿$200，即可參與。

除此之外，商場更與親子運動推廣機構KIDS FIT合辦「全港兒童追逐運動會」。在L1中庭，小朋友可以在專業教練指導下，體驗刺激的追逐遊戲；L5空中樂園則設有戶外親子充氣障礙賽，集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身。The Point會員憑100積分並即日以電子貨幣消費滿$100，即可參加追逐運動體驗和充氣障礙賽，感受競技的魅力。

整理：陳真紀、顏燕雯

◆INFO

荃灣廣場「輕功水上飄競技樂園」

日期︰即日至8月11日

時間︰中午12:00至晚上8:00（每節20分鐘）

地點︰荃灣廣場L1中庭

查詢︰2417 1709

■荃灣廣場送「輕功水上飄競技樂園」及「荃灣廣場×KIDS FIT全港兒童追逐運動會」入場名額

荃灣廣場送出15個「輕功水上飄競技樂園」（體驗時間20分鐘）及10個「荃灣廣場×KIDS FIT全港兒童追逐運動會」（追逐運動體驗時間30分鐘；戶外親子充氣障礙賽15分鐘）入場名額予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額25個，類別隨機送出。（圖2）有興趣的讀者請於7月25日（本周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「輕功水上飄競技樂園」在哪個商場舉行？

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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