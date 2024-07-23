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副刊
Happy PaMa 教得樂 第511期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：助人自助 為母則強

【明報專訊】「養兒一百歲，長憂九十九」，相信育養有特殊教育需要（SEN）子女的父母，憂慮就更多、更甚。有時從新聞報道看到這類家庭的倫常慘劇，都心有戚戚焉，但無論我如何代入、想像，都始終是局外人；而對於李嘉敏（Carmen）來說，牽起的情緒就很大，因為她育有一名13歲患自閉症譜系障礙（下稱自閉症）兒子，作為局內人，都被同一根針刺入肉。

欣賞她為兒子踏出多一步

「若你問我，現在有什麼擔心？我最擔心的是，當阿仔18歲、離開校園……現在星期一至五，每天有8小時，我都知道他在一個很安全的環境下學習，也有學校團隊在支持他。但假若阿仔之後無機會入大學或繼續進修，將來的日子怎麼算呢？」Carmen的擔心，或許也是無數自閉症孩子父母的擔心。

但我很欣賞她，不純粹是坐着急、坐着愁，做傳媒工作出身的Carmen，選擇以助人自助的方式，創立本港首個專為自閉症家庭而設的雙語綜合平台Optism，希望透過訪問不同的專家、同路人，梳理出育兒脈絡，整合最實用的生活指南，為自己及所有育有自閉症子女的父母打氣！本來已經忙得不可開交的她，為了兒子，又再踏出多一步，「為母則強」這句話，再一次在Carmen身上印證。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第511期]

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