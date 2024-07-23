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唯一隨團攝影師 劉嘉承苦練分身術

【明報專訊】「對運動攝影師來講，奧運是全球最頂尖的綜合運動會，不但運動員想參加，我亦好希望在這個殿堂上發揮一下拍攝技術，將港隊參與奧運的盛况帶給香港市民。」今年港協暨奧委會唯一隨團攝影師劉嘉承（Calum）非常期待出席巴黎奧運。

雖然Calum拍攝過亞運等大型賽事，但今次心情特別緊張，並非擔心臨場失準，最怕是發生意料之外的狀况，「特別是治安問題，聽說當地治安不太好，好似早前有行家被偷去整箱攝影器材，損失事小，但就好影響工作」。Calum說已比平常多準備器材，但始終奧運舉辦時間長達10多天，而且為了以最快方法到達新聞中心及其他比賽場館，支援港隊的工作人員會入住選手村以外的酒店，因而為旅程增添變數。

張家朗何詩蓓賽事重疊

Calum說外國運動攝影師通常專注影單一類型項目，香港攝影師則不會分得那麼專門，如果單論對各運動項目的廣泛熟悉程度，香港攝影師會較有優勢；特別是他曾任體育版記者，早已熟悉港隊代表參加的各項賽事，所以即使他一人包辦拍攝，問題也不大。唯一難題是分身乏術，「今屆有較多香港運動員出賽，碰巧有些項目的舉行時間相同，例如張家朗及何詩蓓的賽事便有一日重疊；另外，帆船賽事會在馬賽舉行，因為坐大會的船出海要影足一日，可能會趕不及回巴黎影其他賽事，所以現時忙於編排行程，目標當然是盡量影到多些賽事」。

在不同跑道 伴港將成長

相比起Brian看着不少港隊代表長大，今年30多歲的Calum，則可說與不少港隊代表一起成長，部分運動員更是私底下會相約飯敘的朋友，無所不談。由青年奧運會、亞運，到現時有機會一起穿上代表香港隊的制服出席奧運，他感慨地說雖然大家身處不同跑道，但都一樣為自己的夢想努力。

在比賽期間，大會認證的攝影師能夠站在最接近運動員的位置拍攝，問他會否忍不住跟這班戰友打氣，Calum說肯定不會，因為這有可能影響他們的集中力，有話要說，還是留待賽後好好再談。●

相關字詞﹕巴黎奧運

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