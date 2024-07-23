運動攝影師程詩詠 熟知選手 「預見」最精彩一刻

奧運開幕在即，相關造勢活動正於香港各處舉行。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）正舉辦「矚．動．奧運Eye on the Olympics」巡迴相展，邀請不同攝影師，拍下香港健兒的風采。當中由香港著名運動攝影師程詩詠（Brian）拍攝的系列，15名港將穿上整齊的港隊隊衣，妝容、髮型都經過悉心打扮，星味甚濃。Brian說靈感來自奧斯卡金像獎，眼見奧斯卡主辦單位在頒獎禮後會為各得獎者拍攝靚相，因此今次便破格地構思用這種方式，去呈現港隊代表在比賽場外的英姿。

不同光影效果 帶出港將參賽項目

驟眼看，每張人像照都設定為紅光背景，外加一道光柱落在運動員的雙眼位置，一式一樣；但細心一看，可發現每張相的光影配搭有微妙的分別。Brian說一切都經過計算，「為了拍出團隊感，我選擇了紅色為背景，一方面有熾熱興奮的打氣感覺，二來亦代表了香港區旗。今次拍攝最複雜的地方是在打燈，因我希望透過不同光影效果，帶出運動員所屬運動項目」。以趙顯臻、貝俊龍為例，兩人分別是賽艇及帆船代表，雖然都屬水上項目，但平常拍攝該項運動時的構圖都有不同，因而兩人背後的水波光影都有明顯分別；又如柔道代表王嘉莉，道袍的藍光便還原了比賽場地的藍色地蓆倒影。至於那道耀目光柱亦「別有用心」，除了呼應Eye on the Olympics主題，還因相展會在環境較雜亂的商場內巡迴展出，因而需要靠這道「靈光」吸引途人注意，好讓觀眾記得有這麼一名運動員，正在奧運會奮力為港爭光。

不能只靠吸睛構圖 好相要有故事

Brian自1999年成為港協暨奧委會的義務攝影師，便經常跟着港隊代表四出征戰，拍下許多極具感染力的運動相片。向他了解拍攝心得，他說作為運動攝影師，最起碼要尊重運動，了解其玩法及規則，「雖然一開始都是先求有、後求優，但當你要贏過其他人，就不能只靠吸睛構圖，而要講到故事」。

他自言在運動攝影生涯也曾碰到樽頸，不知道如何進步。直到有次日本足球代表隊來港比賽，Brian留意到一班日本攝影師不但「早到遲退」，還跟球員非常熟稔。其後翻看他們的作品，發現對方拍下很多突顯球員神態或個性的精彩鏡頭，有些更是在比賽前及後拍攝，對方的做法讓他逐漸開竅。

做好功課 拍下劉翔封王獨家構圖

其中一個改變是與運動員的關係。Brian說自己可能做港聞出身，以往習慣用旁觀者態度記錄賽事，卻往往未能拍出滿意作品；後來逐漸與運動員混熟，他愈來愈熟悉每名運動員的習慣及戰術，又會主動找運動員評相，令他的作品改進不少。以拍攝劍擊為例，原來劍擊運動員張家朗習慣在贏得最後一劍後回頭脫下面罩慶祝，他便會預先跑到最佳位置等待；動作方面，相片中呈現出滿滿動感還不夠，運動員反映必須清楚拍攝到劍尖，才知道當下的動作是在做什麼。同樣應用到不同運動項目上，Brian跟運動員的關係愈來愈好，亦令他拍出來的作品愈來愈有味道。

他口中經常提到「預見力」，簡單來說就是預測事件發展的能力。如果用作品說話，記者認為其中一幅最經典的相片是2010廣州亞運上，他獨家拍下傷癒復出的中國欄王劉翔在以亞運標誌作為背景構圖下，快對手「一腳」上欄的畫面。為何當時不在終點線前的拍攝區捕捉衝線一刻，卻獨自一人站在第8欄旁等待？Brian解釋劉翔一般會在第4、5欄才發力跑出，因而估計他會在第7至8欄完全超越對手，最終便給他拍下這張經典作品。「如果未有事先掌握現場情况，又不了解運動員習慣，便不可能『預見』這個畫面出現。」

巴黎奧運「讓賽」 給後輩累積經驗

Brian曾隨港隊參加多屆亞運、東亞運動會、亞洲室內運動會等大型賽事，但說到奧運，原來他只拍攝過2008北京奧運時在香港舉辦的馬術賽事，所以嚴格來說他從未在奧運「踢足全場」。今次港協暨奧委會曾邀他隨團，但他選擇「讓賽」，讓後輩劉嘉承（Calum）成為隨團唯一的攝影師，「因為國際奧委會是根據該地區參賽運動員數目，再按比例配給工作證，而香港的參賽運動員比較少，所以隨團的攝影證通常只得1張」。Brian笑指自己今年已50歲，是時候退下來，盡早給年輕一輩攝影師多些機會累積經驗。

對他來說，奧運與亞運只是世界與亞洲第一之分，但運動員成為「世一」的場所卻不限奧運，例如香港男子花劍隊早前在花劍世界盃上奪冠，當時在旁拍攝的Brian心情便非常激動，「因為有些隊員如梁千雨是由細影到他大，關係不止似兄弟，我直頭覺得自己是隊友」！由於他喜愛拍攝的是運動員而不是賽事，所以他說如果要比較，「我比較鍾意影亞運，因為參賽的港隊代表會較多」。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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