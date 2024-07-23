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副刊

飲食

午市限定星洲美食 龍蝦湯點亮叻沙

【明報專訊】由新加坡籍名廚Edward Voon主理、被食評家謝嫣薇形容為「精彩又精緻」的The Laksa Club，最近由「私房菜」成為午市限定店。餐廳設於Edward的法國菜餐廳Auor中，日間主打星洲美食，晚市繼續fine dining路線，日與夜的餐桌各自精彩。

The Laksa Club的出現絕對是無心插柳，「新加坡美食陪伴我成長，讓我勾起家人圍在一起聚餐的時光。最初是滿足鄉愁的美食，做給員工的福食；相片放上IG後引起極大迴響，成為朋友及熟客間的私房美食」。Edward直言自小接受法菜訓練，故運用其細節及技巧做出地道口味的星洲菜。「我希望將家鄉獨特滋味，與更多老饕分享。」

午市菜式比較簡單，設2主菜及4款配菜，可以單點或組合成套餐。主菜是兩大招牌美食，分別是新加坡叻沙及海南雞飯。叻沙放着蝦、魚蛋、豆卜、煠蛋，還有混入油麵和米粉的摻摻，單看賣相的確平平無奇，當呷一口熱辣辣的湯頭，立時有種驚艷感覺。湯汁不像坊間帶濃重椰奶味，反而有滿滿蝦的鮮甜，香料帶出整體食味，並滲着微辣餘韻。原來Edward用上龍蝦並以烹調法菜的方式，將龍蝦殼及頭炒香後熬成湯底，加上如叻沙葉等香料再煮，最後才放椰奶，「放材料的先後次序很重要，必須準繩才能完美地帶出湯底的層次感。平日我在家只用鮮蝦熬湯，今次換上龍蝦，味道更鮮甜」。摻摻做得極好，即使索滿湯汁，軟硬度都恰到好處，愈食愈滋味。

鮑魚沙律精髓在薑醋汁

海南雞飯則用上本地三黃雞烹調，「本地三黃雞比新加坡常用的白雞更富雞味及油香，肉質較嫩，做出的海南雞飯自然更美味」。Edward先用香茅、南薑等多種香料做湯汁，放入三黃雞浸至剛熟。另一主角雞飯，米粒與炒香的洋葱、香料等一同烹煮，每粒飯染上金黃色澤，粒粒分明，還帶複雜的芬芳，濃郁冶味。醬汁配角亦甚出色，有自家製的辣椒醬，略調味的黑醬油，以及酸甜香辣並重的泡菜，進一步將海南雞昇華至另一層次。

賣相如法國前菜般精緻的鮑魚沙律配芝麻薑醋汁，是星洲撈起的變奏版。新鮮鮑魚加入香料蒸熟後切片，拌上沙律菜、番茄乾等。精髓在於用薑、花雕等略調的芝麻薑醋汁，襯托出鮑魚鮮甜。當然也絕不能錯過斑蘭芝士蛋糕，Edward做出如日式芝士蛋糕般的輕盈，空氣感十足，滲透淡淡斑蘭餘韻，伴以椰子味雪糕，令整個口腔都充滿斑蘭和椰子香。●

The Laksa Club

午市套餐價錢：

2道菜每位$228（主菜＋配菜或甜品＋無酒精飲品）；3道菜每位$288（主菜＋兩道配菜或一道配菜及甜品＋無酒精飲品）；另加一

地址：灣仔告士打道88號其昌中心4樓

查詢：6629 3889

註：午市套餐僅周一至五供應

文：古月淇

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