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飲食

太古城歎開胃東南亞美食 泰越聯乘生菜包 米紙添脆味

【明報專訊】天氣悶熱，自然想吃些能打開胃口的食物，叻沙、冬蔭功這些重口味美食就最適合。太古城有新餐廳打正旗號以東南亞多國美食作招徠，匯聚馬來西亞、泰國、越南、印尼等特色菜餚，並以創新烹調手法，讓味蕾來一場東南亞之旅。

走進S.E.A. Eatery，彷彿穿越時空置身於東南亞的熱鬧街頭。暖黃的燈光、鮮艷奪目的桌面、熱情的音樂，配合具當地特色的水壺和公雞擺設，讓人感受到濃濃的異國風情，也呈現主理人對東南亞文化的熱愛。

擁有一半越南血統的女主廚Cinderella Yeung出生在烹飪世家，10多歲就入行。她指，東南亞的前菜多數以酸、甜、辣為主，主菜則帶有較重香料的味道，「通常使用香茅、檸檬葉、紅辣椒等，調味上亦會加入魚露、椰糖等，有時馬來西亞人更用上中式香料（藥材）如當歸及白芷」。今次她希望讓客人體驗東南亞各國的飲食魅力，不僅保留傳統做法，同時也融入新穎創意，試圖讓每道菜式都給大家帶來驚喜。

前菜的泰式鴨肉生菜包就是一個好例子。平日吃的泰式生菜包多以豬肉作餡料，Cinderella則改用鴨肉，認為鴨肉更甘香；另加入泰國芫荽、辣椒、魚露、米碎等一同炒香，再以爽脆的生菜包裹。更特別的是，她在外層加上一片炸脆的越南米紙，讓生菜包更添一份香脆，令人胃口大開。

不少人到東南亞旅遊，都少不免被地道美食檔的串燒吸引。餐廳多款串燒及燒烤菜式醬汁均使用了逾10至20款香草及香料製成，串燒的製作也頗花工夫。她指出，看似簡單的烤豬腩肉配辣蝦醬，餐廳選用加拿大豬腩肉，需先烤一遍，再以辣椒、乾葱、蒜頭及番茄等材料慢煮45分鐘，最後以著名的印尼ABC甜醬油調製出醬料再烤，香口冶味。吃時再沾上自家製的叄巴辣蝦醬，確是別有一番滋味。

柬埔寨香蕉葉蒸雞 椰香嫩滑

至於主菜部分，一道柬埔寨阿莫克雞令人眼前一亮。阿莫克可說是柬埔寨的國菜，Cinderella表示，當地人一般以魚肉來製作，加入香料的魚肉再包裹在香蕉葉裏蒸，相對重口味。而為提升口感及味道，她既減輕調味，亦選擇以雞髀肉代替魚肉，因雞肉蒸熟後肉質嫩滑，口感更佳。雞肉以香茅、南薑、黃薑粉及椰奶醃製過，最後加入雞蛋蒸熟，肉嫩香滑，散發獨特香氣。

白酒香草焗蜆 酸甜香辣

另一道蒜蓉辣椒卜卜蜆，則混合了酸甜香辣的風味，靈感源自西式白酒煮蜆，以西式烹調方法結合泰國的香草，擦出新火花。首先在錫紙最底層鋪上香蕉葉，再放上金不換、泰國芫荽、乾葱等，然後加入蜆，最上層再有蒜蓉、青檸、指天椒、牛油及白酒，以錫紙包裹後焗5至7分鐘，令每一層香味在焗製過程中慢慢昇華，而面層的味道又可滲透入蜆中。

馬來西亞鹵水豬雜 兩吋闊河粉掛汁

餐廳的主食也十分多樣化，除有泰式炒河、越南檬粉等東南亞特色粉麵，還有一款在馬來西亞十分受歡迎，但在香港甚少吃到的馬來粿雜。Cinderella指，「粿」即是河粉，馬來粿雜其實就是鹵水豬雜河粉，以類似潮州鹵水的做法來烹調豬手、豬肚、豬腸等配料，鹵湯則通常以肉桂、八角等製成，亦會加入辣椒、胡椒粒。至於河粉就會切至兩吋闊，讓其吸收更多醬汁及不易爛散。

冬蔭功雞尾酒 酸甜清新

最後，總要以甜點作為句號。特別推介特色香茅奶凍，底層的奶凍混合了香茅及忌廉製成，中間則有青瓜及青檸製成的啫喱，做出既甜又酸的滋味。而最面層鋪上由青檸及青檸皮打成的沙冰，整體香滑又清爽，還滲出淡淡芳香氣息。此外，餐廳還有一款靈感來自泰國冬蔭功的雞尾酒——Tom Yum，由卡菲爾青檸氈酒、香茅糖漿、青檸及泰國辣椒調製而成，酸甜清新。●

S.E.A. Eatery

地址：太古太古城道14號耀星閣地下G1014至G1015號舖

查詢：2529 3833

註：另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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