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健康

口齒生香：牙科照X光 輻射量較自然環境低

【明報專訊】有些牙科病人聽到要接受X光等放射檢查，會感到猶豫和恐懼：「醫生，聽說那些輻射對身體有害，X光照得多會患癌，可以不照嗎？」事實上，牙科X光及牙科電腦掃描非常安全。

輻射是一種能量的傳播方式，存在於我們四周。輻射分為兩種：電離輻射和非電離輻射。電離輻射具有足夠能量，從原子或分子中去除電子，破壞細胞或者令細胞功能異常。相反，非電離輻射能量較低，不會造成這種影響，例如來自手機、電腦和微波爐的輻射。

香蕉薯仔也會釋放輻射

輻射本來存在於大自然。很多食物都含有微量的放射性元素，不斷放出電離輻射，例如香蕉、薯仔、白蘿蔔和某些堅果。此外，岩石、泥土和地下水裏的氡氣亦會滲入室內，釋放電離輻射。搭飛機時我們也會不斷受到宇宙射線照射。但是，公眾普遍不害怕這些電離輻射，原因可能有兩個：不知道有輻射，或者知道輻射劑量很低。

輻射無處不在，也不會積聚在體內。因此，要判斷這些輻射是否對身體有害，我們要留意的是電離輻射的吸收劑量。

牙科領域的X光檢查主要分為口內和口外X光片。在牙科診療中使用的X光機，產生輻射屬於非常低劑量的電離輻射，遠低於已知肯定會傷害人體的水平。例如口內拍攝的「根尖片」，單次檢查的有效輻射量約為0.004毫西弗（mSv） ，與一天在自然環境中吸收到的有效輻射量（約0.006mSv）差不多。

牙醫會採取各種措施來保護病人和職員免受過多的電離輻射。例如確保X光房天花板、地板和牆壁有足夠厚度和密度，防止X光機運作時輻射外泄。X光機設計和使用也有嚴格的監管，確保達到安全標準。牙醫亦會評估檢查的風險和效益，只會在利大於弊的情况下才會建議照X光。至於孕婦，傳統會建議照X光時穿防護衣物。直到去年底，美國口腔頜面放射學會連同美國牙科學會發表了最新建議，專家參考了近年科學數據，說明由於科技進步，正確使用當代牙科X光設備去照X光，毋須使用防護衣物。當然他們的建議附有一些預設條件，不過這項建議反映不必太過擔心照X光。

逃避照X光 病情惡化

病情輕微的話，牙醫可能用肉眼和簡單工具檢查牙齒和牙周組織就足夠。如果為了逃避照X光而不接受檢查，拖到病情嚴重才求醫，屆時牙醫可能要照更多X光片，才能收集到足夠資料以制訂全盤治療。因此，在牙醫判斷下拍攝牙科X光片是非常安全，並能協助牙醫作出正確的臨牀判斷和治療方案。

文：楊偉勤

（香港大學牙醫學院放射學導師）

相關字詞﹕牙醫 放射檢查 X光 牙科 口齒生香

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