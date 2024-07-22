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人生下半場

健康

知多啲：研究：照顧者孤獨感較常人高7倍

【明報專訊】長期照顧，一直以來都被視為家庭的責任。有家人需要長期照顧，最親近的家人便理所當然成為照顧者。不過，隨人口老化及少子化，家庭照顧變得愈來愈艱辛。就算子女或老伴願意付出，所要消耗的心力真是非比尋常。香港社會服務聯會曾於2021年做了《照顧者喘息需要研究》的調查。結果顯示：本港照顧者的休閒及睡眠時間，與一般非照顧者比較，每日缺少2至3小時；而全職照顧者，每周平均照顧時數高達80小時，是香港平均工時兩倍。

長期孤獨害處如日抽15支煙

然而兩倍工時，也未必是事實的全部，因為若照顧工作是單獨一個成員包攬，勞動便是1天24小時，1年365日。照顧者的孤獨感是普遍事實，早前英國做過一項類似調查，結果是，照顧者比普通人高出7倍的孤獨感；每10名照顧者當中，有8人感到照顧工作困身，因而產生巨大的孤獨感。而實驗又證明，長期的孤獨感對身體極為有害，害處猶如每天抽15支煙。15支煙的禍害真是不能忽視，所以，身為照顧者，一定要留意自身健康及情緒變化。照顧工作可以是極之漫長及勞累。初次接觸照顧工作，很容易令人手足無措。在缺乏照顧及病理知識下，照顧者更會感到如墮深淵，看不到出路。

照顧好自己 善用社區支援服務

所以，照顧者首先要明白照顧的本質。「接受照顧的人」固然重要，但是作為「照顧者」，亦是非常重要。要明白有些疾病是不能逆轉，就算悉心照料，情况也只會是停滯不前，甚至混亂或每况愈下。因此，照顧者要了解及接受被照顧者的病理及病情趨勢，不要陷入無法預測未來的狀况，否則只會為自己徒添壓力。

其次，自我健康管理亦十分重要。照顧者不能把整個生活重心放在家人身上，而忘記了自己。顯淺道理是，先好好照顧自己，才可照顧他人。在照顧自己方面，記緊要為自己適時紓緩壓力，培養健康習慣，維持運動，擁有個人興趣，保持適度社交，劃定個人喘息空間及充分休息。另外，善用社區資源亦能幫上一大忙。

區內特別為照顧者而提供的支援，雖然不能說十分充足，但仍然是有的。例如照顧者支援專線、明愛賽馬會照顧者資源及支援中心、香港復康會社區復康網絡中心、香港婦女中心協會、香港家庭福利會、心晴行動慈善基金、社會福利署熱線等。這些支援能否到位，或多或少關乎在照顧者身上，究竟他們有沒有尋求支援的意識？願不願意放開心情尋找協助？能不能找到合適的配對服務？

【照顧者支援服務】

‧賽馬會照顧者中心

網址：www.jccarerspace.hk

‧照顧者支援專線：

182 183

‧明愛賽馬會照顧者資源及支援中心

網址：sws.caritas.org.hk/carer

‧香港復康會社區復康網絡

網址：www.rehabsociety.org.hk/dccs/crn/zh-hant

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